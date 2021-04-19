Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após gol e assistência pelo Atlético-GO, André Luís encara sua estreia em competição internacional: 'Ansioso'
futebol

Após gol e assistência pelo Atlético-GO, André Luís encara sua estreia em competição internacional: 'Ansioso'

Atacante estará em campo nesta terça, no duelo entre Atlético-GO e Newells Old Boys-ARG...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 19:26
Crédito: Bruno Corsino/Atlético-GO
Contratado no início do mês de março, André Luís chegou ao Atlético-GO, emprestado pelo Corinthians, para ajudar a equipe na disputa do Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Brasileirão e principalmente a Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Qual é o clube brasileiro mais vice do século 21? Confira o ranking
Com os grupos e confrontos definidos, o Dragão fará sua estreia na competição internacional nesta terça-feira, às 19h15. A partida é a primeira do atacante em um torneio que reúne equipes de todo o continente.
- Estou ansioso por essa minha primeira partida internacional por um clube brasileiro, ainda mais por ser um jogo contra um clube tradicional da Argentina. A Sul-Americana é uma competição disputada, e que todos ali tem o mesmo objetivo - disse André, antes de completar:
- Esse ano mudaram o formato e acredito que isso vai ser muito bom, a questão da fase de grupos obriga as equipes a realmente mostrarem seu futebol, e estamos confiantes em relação a isso. Espero poder ajudar o Dragão nessa estreia - concluiu.
Com quatro jogos e um gol marcado, André entra em campo na noite desta terça-feira, às 19h15, para encarar o Newells Old Boys, da Argentina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados