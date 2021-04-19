Após gol e assistência pelo Atlético-GO, André Luís encara sua estreia em competição internacional: 'Ansioso'

Crédito: Bruno Corsino/Atlético-GO

Contratado no início do mês de março, André Luís chegou ao Atlético-GO, emprestado pelo Corinthians, para ajudar a equipe na disputa do Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Brasileirão e principalmente a Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Com os grupos e confrontos definidos, o Dragão fará sua estreia na competição internacional nesta terça-feira, às 19h15. A partida é a primeira do atacante em um torneio que reúne equipes de todo o continente.

- Estou ansioso por essa minha primeira partida internacional por um clube brasileiro, ainda mais por ser um jogo contra um clube tradicional da Argentina. A Sul-Americana é uma competição disputada, e que todos ali tem o mesmo objetivo - disse André, antes de completar:

- Esse ano mudaram o formato e acredito que isso vai ser muito bom, a questão da fase de grupos obriga as equipes a realmente mostrarem seu futebol, e estamos confiantes em relação a isso. Espero poder ajudar o Dragão nessa estreia - concluiu.