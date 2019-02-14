Após gol da classificação, Rael desabafa: "Quase fiquei fora do Serra"

O Serra foi superior praticamente os 90 minutos da partida diante do Remo, na última quarta-feira (14), pela Copa do Brasil. Apesar de terem criado muitas chances no Robertão, os donos de casa só balançaram as redes uma vez, com um gol de cabeça do centroavante Rael. Placar magro, mas suficiente para o time capixaba eliminar o rival e avançar de fase na Copa do Brasil.
Emocionado após a partida, o camisa 9 comemorou mais um gol pelo Serra e desabafou sobre problemas que teve extracampo.
“Para mim esse jogo é uma afirmação. No ano passado tive alguns problemas extracampo aqui no Serra, mas nada que comprometesse o meu resultado em campo. Não à toa fui artilheiro de 2018, fazendo 12 gols, sendo seis gols em finais e semifinais. Mas por esses problemas eu quase fiquei de fora dessa equipe e disso que ajudei a construir hoje (ontem), essa classificação depois de 25 anos. Amo esse clube. Já tenho um descendente na Serra, meu filho Benício, dedico esse gol a ele e à minha filha.”
Além de ter embolsado R$ 625 mil por ter avançado à segunda fase da Copa do Brasil, agora o Serra se prepara para mais uma pedreira e enfrenta o Vasco da Gama, no estádio Kleber Andrade, em data a ser definida pela CBF.