Após gol da classificação, Rael desabafa: "Quase fiquei fora do Serra"

“Para mim esse jogo é uma afirmação. No ano passado tive alguns problemas extracampo aqui no Serra, mas nada que comprometesse o meu resultado em campo. Não à toa fui artilheiro de 2018, fazendo 12 gols, sendo seis gols em finais e semifinais. Mas por esses problemas eu quase fiquei de fora dessa equipe e disso que ajudei a construir hoje (ontem), essa classificação depois de 25 anos. Amo esse clube. Já tenho um descendente na Serra, meu filho Benício, dedico esse gol a ele e à minha filha.”