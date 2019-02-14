Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisivo

Após gol da classificação, Rael desabafa: "Quase fiquei fora do Serra"

Emocionado depois da vitória sobre o Remo, o camisa 9 relembrou problemas extracampo e exalta volta por cima com gols decisivos
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

14 fev 2019 às 13:30

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 13:30

O Serra foi superior praticamente os 90 minutos da partida diante do Remo, na última quarta-feira (14), pela Copa do Brasil. Apesar de terem criado muitas chances no Robertão, os donos de casa só balançaram as redes uma vez, com um gol de cabeça do centroavante Rael. Placar magro, mas suficiente para o time capixaba eliminar o rival e avançar de fase na Copa do Brasil
Rael marcou o gol da classificação do Serra na Copa do Brasil Crédito: Renan Moreira/Divulgação
Emocionado após a partida, o camisa 9 comemorou mais um gol pelo Serra e desabafou sobre problemas que teve extracampo.
“Para mim esse jogo é uma afirmação. No ano passado tive alguns problemas extracampo aqui no Serra, mas nada que comprometesse o meu resultado em campo. Não à toa fui artilheiro de 2018, fazendo 12 gols, sendo seis gols em finais e semifinais. Mas por esses problemas eu quase fiquei de fora dessa equipe e disso que ajudei a construir hoje (ontem), essa classificação depois de 25 anos. Amo esse clube. Já tenho um descendente na Serra, meu filho Benício, dedico esse gol a ele e à minha filha.”
> Fotos: Confira os lances da classificação do Serra na Copa do Brasil
Além de ter embolsado R$ 625 mil por ter avançado à segunda fase da Copa do Brasil, agora o Serra se prepara para mais uma pedreira e enfrenta o Vasco da Gama, no estádio Kleber Andrade, em data a ser definida pela CBF.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados