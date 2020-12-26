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Após folga no Natal, Palmeiras treina e encerra preparação para enfrentar Red Bull Bragantino

Verdão quer voltar a vencer no Brasileirão antes de encarar partida decisiva pela Copa do Brasil no meio da semana
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LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 19:30

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 19:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na tarde deste sábado (26), na Academia de Futebol, para fazer a última atividade antes de receber o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.
Com o desgaste no elenco causado pela sequência de jogos e pela recuperação da Covid-19, Abel Ferreira comandou a atividade também pensando no decisivo duelo diante do América-MG, na próxima semana, que vale vaga na grande final da Copa do Brasil.
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Barcelona ganha concorrência do PSG por reforço e ainda pode perder Lionel Messi… Veja o dia do mercado
Patrick de Paula treinou sem restrições e pode voltar a ser relacionado após sete jogos como desfalque. Luiz Adriano é outro jogador que está voltando de lesão, e pode ganhar uma vaga como titular no quarto duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino no ano.O lateral-direito Mayke ficou na parte interna, com o Núcleo de Saúde e Performance, para dar sequência à recuperação de um edema na coxa esquerda. O jovem zagueiro Henri, por sua vez, segue em transição física.
A provável escalação do Palmeiras para encarar o Red Bull Bragantino é: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Kuscevíc), Gustavo Gómez (E. Santos) e Matías Viña; Gabriel Menino (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Breno Lopes (Rony), Gabriel Veron e Luiz Adriano (Willian).
Palmeiras e Bragantino se enfrentam neste domingo (27), a partir das 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão 2020.

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