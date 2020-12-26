Após folga no Natal, Palmeiras treina e encerra preparação para enfrentar Red Bull Bragantino

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na tarde deste sábado (26), na Academia de Futebol, para fazer a última atividade antes de receber o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Com o desgaste no elenco causado pela sequência de jogos e pela recuperação da Covid-19, Abel Ferreira comandou a atividade também pensando no decisivo duelo diante do América-MG, na próxima semana, que vale vaga na grande final da Copa do Brasil.

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Patrick de Paula treinou sem restrições e pode voltar a ser relacionado após sete jogos como desfalque. Luiz Adriano é outro jogador que está voltando de lesão, e pode ganhar uma vaga como titular no quarto duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino no ano.O lateral-direito Mayke ficou na parte interna, com o Núcleo de Saúde e Performance, para dar sequência à recuperação de um edema na coxa esquerda. O jovem zagueiro Henri, por sua vez, segue em transição física.

A provável escalação do Palmeiras para encarar o Red Bull Bragantino é: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Kuscevíc), Gustavo Gómez (E. Santos) e Matías Viña; Gabriel Menino (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Breno Lopes (Rony), Gabriel Veron e Luiz Adriano (Willian).