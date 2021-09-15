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Após estreia na Copa Paulista, volante do Juventus-SP afirma: 'Confio na intensidade do grupo'

Alisson atuou na partida diante da Portuguesa, e acredita na evolução do grupo...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 16:07
Crédito: Ale Vianna/C.A. Juventus
O Juventus-SP estreou com derrota por 2 a 1 na Copa Paulista, contra a Portuguesa, na terça-feira (14). Apesar do revés, uma das promessas da equipe juventina, o volante Alisson, garantiu que o grupo é intenso, forte e está preparado para dar a volta por cima e pontuar nas próximas etapas.
Veja jogadores de 40 anos para cima que seguem em atividade- É claro gente fica triste por não pontuar na estreia, tivemos algumas chances de empatar e até mesmo virar o jogo, mas não foi dessa vez, a equipe deles também é muito competente e jogou muita bola. Mas agora já é outro dia, vamos ouvir o que o professor tem a nos dizer, vamos trabalhar para corrigir os erros e voltar na sexta com força total. Confio na intensidade do grupo para a sequência da competição. - disse Alisson.
O atleta que tem passagem pelo sub-20 do Benfica, está no Moleque Travesso desde 2017 e com contrato até o final de 2020. Para o jovem, seu desempenho no time contribuirá para a manutenção da sua carreira no Brasil.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
- É o meu primeiro e único clube aqui no Brasil, e o meu foco é permanecer por aqui. Nosso futebol é muito competitivo e tem muito a nos oferecer, então pretendo ajudar meu time a seguir forte na Copa Paulista, entregar todo meu futebol dentro das quatro linhas e só depois, decidir qual será minha sequência, mas tenho convicção de que os resultados e o bom futebol coletivo e individual me ajudarão no futuro próximo. - projetou.
A próxima partida do Juventus na Copa Paulista é na sexta-feira (17), em casa, contra o Taubaté, às 15h.

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