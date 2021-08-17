Após estreia com vitória em Itaquera, Giuliano vê Corinthians 'bem encaminhado'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

No último domingo (15), o meia Giuliano fez a sua estreia na Neo Química Arena. Primeiro reforço do Corinthians na temporada, após o clube ficar sete meses sem contratar, o camisa 11 havia feito a sua primeira partida pelo Timão há dois fins de semana, no empate em 0 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAgora, no último fim de semana, contra o Ceará, em Itaquera, o meio-campista não só atuou, como foi titular pelo segundo jogo consecutivo e deu a assistência do terceiro gol corintiano, no triunfo por 3 a 1. O tento em questão foi anotado por Renato Augusto, que fazia a sua reestreia pelo Time do Povo, na ocasião.

- Tô muito feliz pela estreia (em casa), pelo time, jogo muito consistente, conseguimos ter boa atuação e vencer, o que estávamos precisando – afirmou Giuliano à Corinthians TV.

O meia aproveitou para exaltar a ‘liga’ que os atletas profissionais do Timão estão tendo e adaptação dos atletas mais novos. Contra o Vozão, a prata da casa Adson marcou os dois primeiros gols corintianos, ainda no primeiro tempo.

– A partir da agora a gente ganha confiança, estamos ganhado o grupo, força, os jogadores têm entrado bem, os meninos evoluindo bem, estamos bem encaminhados. Estamos em um processo de evolução e esperamos seguir nesse caminho – acrescentou Giuliano.