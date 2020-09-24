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futebol

Após empate, Menino revela pedido de Luxa: ‘Não podíamos perder’

Meio-campista foi eleito o melhor jogador no empate do Verdão diante do Guaraní-PAR, em jogo válido pela Libertadores...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 00:24

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 00:24
Crédito: César Greco/Palmeiras
Mesmo com o empate em 1 a 1 diante do Guaraní-PAR, que adiou a classificação do Palmeiras às oitavas de final da Libertadores da América, Gabriel Menino foi coroado com o prêmio de melhor em campo no Defensores del Chaco.
Responsável por uma das principais chances do Verdão no primeiro tempo, com uma tentativa de longe que assustou o goleiro adversário, o meio-campista destacou a importância de conquistar pontos fora de casa e revelou o pedido de Vanderlei Luxemburgo antes da partida no Paraguai.
- Luxemburgo falou que a gente não podia perder, até porque o Guaraní melhorou muito depois da pandemia - contou.Ainda durante a entrevista concedida na saída de campo, Gabriel Menino deixou claro que o confronto em Assunção foi o mais difícil do Palmeiras na Liberta.
- Foi a partida mais difícil, é um time muito forte, com muita velocidade. Trabalhamos muito durante a semana para sairmos daqui classificados - comentou.
Por fim, o jogador da Seleção Brasileira voltou a exaltar a equipe do Guaraní e comemorou, equivocadamente, a classificação para o mata-mata da competição.
- A gente veio com a proposta de ganhar, mas conseguiu um empate. A gente sai feliz, sai classificado. Pudemos segurar o Guaraní, que é um time muito bom, muito forte - finalizou.
Em caso de vitória no Defensores del Chaco, o Palmeiras teria, de fato, assegurado a classificação às oitavas. Com o resultado, no entanto, os comandados por Vanderlei Luxemburgo agora precisam de um empate contra o Bolívar-BOL, no Allianz Parque.

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