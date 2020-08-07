Após eliminação, Zidane se diz orgulhoso pela temporada

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Após a eliminação do Real Madrid para o Manchester City, nesta sexta-feira, pela Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane se mostrou orgulhoso pelo o que a equipe apresentou ao longo da temporada. No entanto, o francês se mostrou triste pela derrota.

- Não podemos estar felizes. Perdemos um jogo, perdemos uma qualificação. Mas devemos estar muito orgulhosos de tudo o que fizemos durante a temporada - disse Zidane, que conquistou o Campeonato Espanhol com o Real Madrid nesta temporada.Apesar da derrota, Zidane elogiou a postura do time ao longo dos 90 minutos, que chegou a incomodar o goleiro Ederson e obrigou o brasileiro a fazer grandes defesas no primeiro tempo.