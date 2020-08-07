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futebol

Após eliminação, Zidane se diz orgulhoso pela temporada

Técnico francês também elogiou postura do time ao longo dos 90 minutos...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 19:32

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 19:32

Crédito: PETER POWELL / AFP
Após a eliminação do Real Madrid para o Manchester City, nesta sexta-feira, pela Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane se mostrou orgulhoso pelo o que a equipe apresentou ao longo da temporada. No entanto, o francês se mostrou triste pela derrota.
- Não podemos estar felizes. Perdemos um jogo, perdemos uma qualificação. Mas devemos estar muito orgulhosos de tudo o que fizemos durante a temporada - disse Zidane, que conquistou o Campeonato Espanhol com o Real Madrid nesta temporada.Apesar da derrota, Zidane elogiou a postura do time ao longo dos 90 minutos, que chegou a incomodar o goleiro Ederson e obrigou o brasileiro a fazer grandes defesas no primeiro tempo.
- Estou muito orgulhoso da minha equipa. Demos tudo em campo. Varane deve ficar de cabeça erguida, guardo 95% do ano de todos os jogadores, foi espetacular.

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