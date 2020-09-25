Após eliminação, Odair Hellmann analisa atuação do Fluminense: 'Não conseguimos ser efetivos'

Crédito: Odair Hellmann lamenta mais uma eliminação em mata-matas sob o comando do Fluminense (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Em Goiânia, o Fluminense jogou mal e foi eliminado da Copa do Brasil, após ser derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 1. Durante a coletiva de imprensa, o treinador Odair Hellmann analisou a atuação do Tricolor, que não conseguiu criar oportunidades de gol e foi bastante pressionado pela marcação alta do adversário.

- Realmente não conseguimos hoje tanta construção como até conseguimos no jogo passado. Criamos oportunidades principalmente no segundo tempo, duas situações perigosas. No primeiro tempo foi mais truncado, acabamos levando gol cedo, gerou confiança ao adversário. Retomamos a partida em termos de tentar colocar a bola no chão, construir o jogo. Acabou que essa produção foi pouca em relação a criar muitas oportunidades, as que criamos não conseguimos ser efetivos - comentou.

Com a derrota, aumenta a pressão sobre o trabalho do técnico, que já havia sido eliminado da Copa Sul-Americana para o Unión La Calera, do Chile, antes da pandemia. Dessa forma, o Fluminense só disputará o Brasileirão até o fim da temporada em fevereiro de 2021. Ao ser perguntado sobre as falhas do goleiro Muriel no jogo, Odair assumiu a responsabilidade da derrota.

- Aqui não responsabilizo jogador ou grupo, a responsabilidade é minha como treinador. Falhas no futebol acontecem na linha ou no gol. Futebol é um esporte de erros. Eu estou atento a todas as decisões. Tenho de passar confiança aos jogadores. Os jogadores lutaram até o final e conseguiram os gols, felizes em concretizar. Não responsabilizo jogador individualmente - frisou, e acrescentou.

- Nossa eliminação dói muito, nós fizemos o jogo no Maracanã, buscamos a diferença, pois aqui seria difícil. O adversário aproveitou os detalhes que oferecemos de uma decisão - finalizou.