Após eliminação do Real Noroeste, Duzinho diz: "Faltou maturidade"

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 20:24
- Atualizado há 6 anos
Uma eliminação que deixou marcas. Nesta quarta-feira (31), o Real Noroeste ficou perto das oitavas de final da Copa Verde 2019, mas acabou deixando escapar a vaga no fim da partida de volta, contra o Iporá, em Goiás.
Com um jogador a menos, desde a expulsão do volante Iuri Pimentel, ainda no primeiro tempo, a equipe de Águia Branca conseguiu segurar o placar adverso de 1 a 0, até aos 50 minutos do segundo tempo. O resultado levaria a disputa para as penalidades máximas. Porém, em uma cobrança de falta, o time goiano acabou as esperanças capixabas.
Os gols sofridos e a expulsão na primeira etapa foram demonstrações claras de falta de maturidade do elenco, segundo o técnico Duzinho. Na análise do treinador, o time de Águia Branca começou muito bem, mas depois deixou escapar a classificação.
"O time estava se comportando muito bem desde o início da partida. Mesmo depois da expulsão do Iuri (Pimentel), a equipe manteve uma certa tranquilidade. A gente sabia que com um homem a menos, jogando na casa do adversário iria nos criar muitas dificuldades. Mas, até o final do primeiro tempo, o time conseguiu controlar a partida. Na volta, optamos por colocar o outro volante (Gabriel Jordan) para fazer a recomposição. Ainda sim, o Iporá não ofereceu muita resistência. Mas, acabou que sofremos dois gols de vacilos. Um de uma batida de lateral e o outro na última bola do jogo. Acho que faltou um pouco de maturidade na equipe. Quando eu falo isso, não quero dizer que o nosso time é jovem. Precisamos ter sabedoria de fazer as escolhas certas nos momentos certos."
Ao Real Noroeste restou a Copa Espírito Santo, que vale vaga na Copa Verde e na Série D 2020. A estreia do time capixaba na Copa ES será no dia 10 de agosto, às 15h, contra o Pinheiros, no José Olímpio da Rocha. Para Duzinho, o momento é de tirar lições.
- Dentro de tudo o que a gente apresentou, se o Real tivesse mais um pouco de determinação, a gente conseguiria a classificação. Agora é tirar lições da derrota e procurar corrigir nossos erros para que na Copa Espírito Santo nós possamos fazer uma boa campanha para voltarmos no ano que vem.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o