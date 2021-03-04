Após 'drama' para embarcar, time feminino do Corinthians chega à Argentina para disputar Libertadores

O elenco feminino do Corinthians chegou à Argentina para a disputa da Copa Libertadores da categoria. Atuais campeãs do torneio, as corintianas tiveram dificuldades para embarcar no país que sediará a competição nesta temporada, por conta de divergências quanto aos protocolos de segurança referentes a Covid-19.

Na última terça-feira (2), as atletas do Timão ficaram cerca de quatro horas no Aeroporto de Guarulhos aguardando impasse da companhia aérea Turkish Airlaines, que se recusou levar a delegação corintiana alegando a proibição de embarque para o país vizinho, por conta dos decretos referentes ao surto do novo coronavírus. No entanto, a mesma regulamentação permite que atletas em competição-bolha, aquelas que são realizadas em um único país, teriam acesso permitido, caso estivessem testadas negativamente para a doença. Após tratativas comandadas pela diretoria do futebol feminino do Timão, Cristiane Gambaré, junto a Turskish, autoridades argentinas e a Conmebol, foi oferecido uma troca de voo para esta quarta-feira (3), através da companhia Aerolineas Argentinas, na qual a delegação se dirigiu ao país-sede do principal torneio interclubes da América do Sul.