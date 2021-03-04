Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após 'drama' para embarcar, time feminino do Corinthians chega à Argentina para disputar Libertadores
futebol

Após 'drama' para embarcar, time feminino do Corinthians chega à Argentina para disputar Libertadores

Na última terça-feira (2), elenco corintiano havia sido impedido de migrar para o país-sede da competição por conta de divergências quanto aos protocolos de embarque...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 23:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 23:15
Crédito: Divulgação/Corinthians
O elenco feminino do Corinthians chegou à Argentina para a disputa da Copa Libertadores da categoria. Atuais campeãs do torneio, as corintianas tiveram dificuldades para embarcar no país que sediará a competição nesta temporada, por conta de divergências quanto aos protocolos de segurança referentes a Covid-19.
Na última terça-feira (2), as atletas do Timão ficaram cerca de quatro horas no Aeroporto de Guarulhos aguardando impasse da companhia aérea Turkish Airlaines, que se recusou levar a delegação corintiana alegando a proibição de embarque para o país vizinho, por conta dos decretos referentes ao surto do novo coronavírus. No entanto, a mesma regulamentação permite que atletas em competição-bolha, aquelas que são realizadas em um único país, teriam acesso permitido, caso estivessem testadas negativamente para a doença. Após tratativas comandadas pela diretoria do futebol feminino do Timão, Cristiane Gambaré, junto a Turskish, autoridades argentinas e a Conmebol, foi oferecido uma troca de voo para esta quarta-feira (3), através da companhia Aerolineas Argentinas, na qual a delegação se dirigiu ao país-sede do principal torneio interclubes da América do Sul.
As meninas do Corinthians iniciarão a sua trajetória rumo ao bicampeonato nesta sexta-feira (5), às 17h (horário de Brasília), contra o El Nacional, atual campeão equatoriano, no estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires. Também ocupam o Grupo A da competição o América de Cali, da Colômbia, atual vice-campeão nacional, e o Universitário, vencedor do campeonato peruano da última temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados