Após doação de sangue no Allianz, Palmeiras agradece por 4 mil vidas

Crédito: O zagueiro Luan participou da campanha de doação de sangue no Allianz Parque nesta semana (Divulgação

O Palmeiras usou suas redes sociais para divulgar uma carta de agradecimento depois da campanha de doação de sangue realizada entre terça e quinta-feira, no Allianz Parque, que ocorreu com horário agendo e garantia de segurança em meio à pandemia do coronavírus. O clube disse que 985 pessoas (entre elas o zagueiro Luan, que emocionou uma médica que perdeu o pai palmeirense) doaram o suficiente para salvar 3940 vidas nesses três dias.

- Em três dias de doação, vocês fizeram a diferença. Nós e as cerca de 4 mil vidas salvas agradecem. Muito obrigado, Família Palmeiras - escreveu o Palmeiras, em seu Twitter, nesta sexta-feira.E MAIS:Luan emociona médica que perdeu pai palmeirense; veja vídeoZagueiro Luan faz doação de sangue no Allianz na pandemiaJailson comenta treinos online: 'Aprimorando parte física'Menino relata choro, insônia e que virou Medina para LuxaAuxiliar de Luxa diz como reprises de jogos podem ser estímuloVeja a íntegra da carta divulgada pelo Palmeiras sobre a doação de sangue:

"Família Palmeiras,

Queremos agradecer de todo o coração palmeirense, a vocês que foram doar sangue na nossa casa, mesmo em um período tão complicado com este.

Cada um ajudou a salvar 4 pessoas. No total, 985 pessoas doaram, totalizando 3940 de vidas salvas em 3 dias de ação.

Mesmo longe dos campos, são vocês, torcedores, que nos impulsionam cada dia mais.

Aguentem firme, esse momento vai passar. Estamos todos juntos nessa, como sempre estivemos e estaremos.

Muito Obrigado,

Sociedade Esportiva Palmeiras."