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Após derrota, Douglas Santos avalia estreia na Champions League e projeta: 'O Zenit pode ir longe'

Jogador foi o capitão da equipe, que foi derrotada pelo Chelsea por 1 a 0 na estreia na competição continental. Time volta a campo contra o Malmo em São Petersburgo, dia 29...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 19:48

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 19:48
Crédito: Douglas Santos foi o capitão do Zenit na estreia na Champions League 2021/22 (Divulgação/Zenit
O lateral-esquerdo Douglas Santos fez a estreia com o Zenit na Champions League na temporada 2021/22. O time russo perdeu para o Chelsea, na Inglaterra, na última terça-feira, por 1 a 0, mas o brasileiro projetou o futuro, e disse que a equipe "pode ir longe" na competição continental. - Foi um bom jogo. Viemos tirar pontos em Londres, mas apesar de termos sofrido um único gol, a gente deixa a cidade de cabeça erguida. Demos o nosso melhor e lutamos até o fim. Também tivemos a chance de nivelar o jogo. Agora precisamos olhar para frente, descansar um pouco e continuar com o mesmo espírito, porque temos mais pela frente. O Zenit pode ir longe na Champions League - comentou o atleta
Douglas Santos foi o capitão da equipe na partida e pela primeira vez exerceu esse papel em uma estreia de Champions League. O camisa 3 revelou que não sentiu a pressão e que pretende ajudar a equipe na sequência da temporada.
- Isso me motivou e estou feliz por ser o capitão e líder da equipe. Mas essa motivação está sempre dentro de mim e me guia, independentemente de eu ter a braçadeira de capitão. Quero ajudar a equipe e conquistar títulos junto com a equipe. Queremos jogar bem seja na Champions League ou no Campeonato Russo. Ser capitão é um acontecimento especial e estou muito satisfeito com isso - disse.
O paraibano destacou que o futebol da Inglaterra é um dos mais disputados do mundo. Com isso, ele ficou satisfeito com a atuação do Zenit diante do atual campeão da competição, e projetou um futuro promissor para os russos.
- Sabemos que o futebol inglês é a elite do futebol, mas mostramos hoje que podemos competir com eles e até mesmo estar bem contra um time como o Chelsea. A qualidade dos seus jogadores não está em questão, mas acompanhámo-los nos ajuda a acreditar em nós próprios. O Zenit jogou bem e, sim, infelizmente, não conseguimos a vitória, mas estamos otimistas quanto ao futuro - finalizou.
O Zenit volta a campo pela Champions no dia 29, às 13h45 (de Brasília) contra o Malmo, em São Petersburgo, pela segunda rodada.

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