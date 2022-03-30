Após demissão de Gaciba, CBF negocia a contratação de estrangeiro para o comando da arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negocia a contratação de um novo profissional para ocupar o cargo de chefe da Comissão de Arbitragem da entidade. E de acordo com informações do "ge", a preferência é por um estrangeiro, com inclinação para um europeu.A ideia da CBF é fechar a contratação antes do início do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 9 de abril. Entretanto, apesar da predileção por um estrangeiro, isto não é uma exigência. Caso não tenha um acordo, não existem restrições contra profissionais brasileiros.

+ Veja a tabela e os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro

Ainda de acordo com informações do "ge", a CBF estabeleceu que o novo profissional contratado deverá montar a estrutura do setor de arbitragem, além de escolher os membros que farão parte de sua equipe durante o trabalho na Comissão.​Atualmente, o cargo máximo da Comissão de Arbitragem da CBF é de Alício Pena Júnior, que foi juiz e está de forma interina no posto. Ele assumiu em novembro do ano passado, após a demissão de Leonardo Gaciba, por ser o suplente do então comandante.

+ Bola da Copa do Qatar é lançada! Conheça todas as bolas usadas nas Copas do Mundo

Eleito presidente da CBF na última semana, Ednaldo Rodrigues foi quem decidiu pela saída de Gaciba, na época que ainda era interino. Quando optou pela mudança, o dirigente afirmou que a Comissão de Arbitragem passaria por uma "reformulação muito ampla".