Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após demissão de Gaciba, CBF negocia a contratação de estrangeiro para o comando da arbitragem
futebol

Após demissão de Gaciba, CBF negocia a contratação de estrangeiro para o comando da arbitragem

Comissão de Arbitragem está sob a chefia de Alícia Pena Júnior desde novembro do ano passado, mas novo presidente da CBF deseja uma mudança geral no quadro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 19:29

Publicado em 30 de Março de 2022 às 19:29

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negocia a contratação de um novo profissional para ocupar o cargo de chefe da Comissão de Arbitragem da entidade. E de acordo com informações do "ge", a preferência é por um estrangeiro, com inclinação para um europeu.A ideia da CBF é fechar a contratação antes do início do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 9 de abril. Entretanto, apesar da predileção por um estrangeiro, isto não é uma exigência. Caso não tenha um acordo, não existem restrições contra profissionais brasileiros.
+ Veja a tabela e os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro
Ainda de acordo com informações do "ge", a CBF estabeleceu que o novo profissional contratado deverá montar a estrutura do setor de arbitragem, além de escolher os membros que farão parte de sua equipe durante o trabalho na Comissão.​Atualmente, o cargo máximo da Comissão de Arbitragem da CBF é de Alício Pena Júnior, que foi juiz e está de forma interina no posto. Ele assumiu em novembro do ano passado, após a demissão de Leonardo Gaciba, por ser o suplente do então comandante.
+ Bola da Copa do Qatar é lançada! Conheça todas as bolas usadas nas Copas do Mundo
Eleito presidente da CBF na última semana, Ednaldo Rodrigues foi quem decidiu pela saída de Gaciba, na época que ainda era interino. Quando optou pela mudança, o dirigente afirmou que a Comissão de Arbitragem passaria por uma "reformulação muito ampla".
Crédito: PresidentedaCBF,EdnaldoRodriguesjuroureformulaçãonaComissãodeArbitragem(Foto:LucasFigueiredo/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados