Após classificação, Santos agora terá maratona de três jogos em cinco dias

Além dos adversários, o Santos precisará vencer o cansaço nos próximos dias. A equipe de Ariel Holan fará agora três jogos em apenas cinco dias.Na noite da terça-feira, enquanto estava em campo contra o San Lorenzo pela Copa Libertadores, a Federação Paulista de Futebol soltou a tabela do final de semana do Paulistão. E a entidade confirmou que o Peixe fará dois jogos em três dias: sexta contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e domingo contra a Inter de Limeira, na Vila Belmiro. Ambas as partidas às 20 horas.E com a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o Santos já sabe quando será seu próximo compromisso na competição: terça-feira, dia 20, às 19h15, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU). O confronto, com mando do Peixe, deve ocorrer também na Vila Belmiro.No Campeonato Paulista, o Peixe está na 2ª colocação do Grupo D, com seis pontos, dois atrás do líder Mirassol. Classificam-se para a fase mata-mata do Paulistão os dois primeiros colocados de cada grupo.