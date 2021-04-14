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futebol

Após classificação, Santos agora terá maratona de três jogos em cinco dias

Com a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, equipe de Ariel Holan fará dois jogos do Paulistão e o confronto contra o Barcelona, do Equador, entre sexta e terça...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 07:00
Crédito: Natacha Pisarenko / AFP / POOL
Além dos adversários, o Santos precisará vencer o cansaço nos próximos dias. A equipe de Ariel Holan fará agora três jogos em apenas cinco dias.Na noite da terça-feira, enquanto estava em campo contra o San Lorenzo pela Copa Libertadores, a Federação Paulista de Futebol soltou a tabela do final de semana do Paulistão. E a entidade confirmou que o Peixe fará dois jogos em três dias: sexta contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e domingo contra a Inter de Limeira, na Vila Belmiro. Ambas as partidas às 20 horas.E com a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o Santos já sabe quando será seu próximo compromisso na competição: terça-feira, dia 20, às 19h15, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU). O confronto, com mando do Peixe, deve ocorrer também na Vila Belmiro.No Campeonato Paulista, o Peixe está na 2ª colocação do Grupo D, com seis pontos, dois atrás do líder Mirassol. Classificam-se para a fase mata-mata do Paulistão os dois primeiros colocados de cada grupo.

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