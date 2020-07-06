Após classificação, Jorge Jesus comenta sobre final: 'Não há favorito, que seja um jogo digno da rivalidade'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Neste domingo, o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 2 a 0 e garantiu a classificação para a final da Taça Rio contra o Fluminense, que eliminou o Botafogo, após empate no Nilton Santos. Com isso, o técnico Jorge Jesus, em entrevista à 'FlaTV', exaltou a atuação da equipe, mas destacou que na final não existe favorito e que há muito respeito à história e tradição do adversário.

- Muito respeito como fazemos com nossos adversários. Temos humildade suficiente para conhecer a história e o valor do Fluminense. Antes do jogo o Flamengo está melhor, mas é uma final, tudo pode acontecer, não há favorito, que seja um jogo digno da rivalidade. Queremos fazer um grande jogo - assegurou Jesus.

Ao falar sobre o desempenho do Flamengo contra o Volta Redonda, o treinador português relembrou que foi mais uma partida em que o rubro-negro não sofreu gols e que poderia ter ampliado o placar e vencido por uma vantagem ainda maior.

- Todos os três jogos, fomos melhores que os outros. Esse jogo nos obrigou a correr mais. O Volta Redonda é mais forte. Fizemos dois gols, mais uma vez poderíamos ter feito quatro ou cinco. Quando faz dois ou três, jogadores fazer as coisas mais fáceis e às vezes complicam. É uma equipe equilibrada, muito sólida, Mais uma partida sem sofrer gols. Na quarta-feira então temos outro jogo - comentou o treinador português.

Além disso, o comandante elogiou bastante as atuações da dupla de ataque: Gabigol e Bruno Henrique, que mostrou forte entrosamento e sintonia em campo. O técnico ressaltou o camisa 9, que não marcou, mas criou várias oportunidades de gol e deu duas assistências para o companheiro balançar as redes.

- O Gabigol está mostrando que não é só goleador. É verdade que goleador se alimenta muito dos gols que faz. Não fez gol durante o jogo, mas criou com facilidade para os outros. Temos jogadas muito trabalhadas. Esta equipe está muito bem, vai ter que parar outra vez para o intervalo, é uma pena porque vamos parar o andamento que tínhamos. Mas são situações que não podemos mudar por causa da pandemia, temos que observar a regra do jogo, é o que o Flamengo vai fazer - disse, e completou.