  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após clássico regional nos bastidores, Pablo cita expectativa do Noroeste na Copa Paulista
Após clássico regional nos bastidores, Pablo cita expectativa do Noroeste na Copa Paulista

Goleiro foi procurado pelo Marília, mas decidiu permanecer no Norusca, que estreia nesta terça-feira, às 15h, contra o São Bento, no torneio estadual 
...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 16:32

LanceNet

13 set 2021 às 16:32
Crédito: Pablo estreia pelo Noroeste na Copa Paulista, nesta semana (Divulgação: Noroeste
O goleiro Pablo se reapresentou no Noroeste há 10 dias para iniciar a preparação da Copa Paulista. O time de Bauru estreia na próxima terça-feira (14), contra o São Bento, às 15h, no estádio Alfredo Castilho.
O Noroeste está no Grupo 2 com Rio Claro, XV de Piracicaba e São Bento.
"A expectativa é sempre boa. É um campeonato curto, mas com uma ótima visibilidade. Estamos treinando forte, trabalhos físicos e técnicos, procurando a cada dia evoluir", comentou Pablo, antes de rechaçar o favoritismo para o lado do Noroeste.
"Não acredito que somos favoritos, mas estamos plantando coisas boas. Por isso, acredito que vamos colher algo bom, vamos dar nosso melhor para incomodar os adversários e vencer na competição. Vamos trabalhar quietos e buscar os resultados", acrescentou.E Pablo protagonizou um clássico regional entre Noroeste e Marília, que buscou sua contratação, mas o defensor preferiu continuar no Norusca. O Campinense-PB, que disputa o Brasileiro Série D também o procurou, mas sem sucesso também.
"Sim, tive algumas propostas para sair, mas quis continuar aqui, pois acredito no projeto e sou feliz, conto com o apoio da comissão técnica e diretoria. Preciso retribuir com boas atuações dentro de campo", finalizou o camisa 1 do Norusca.

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES

