Após clássico regional nos bastidores, Pablo cita expectativa do Noroeste na Copa Paulista

O goleiro Pablo se reapresentou no Noroeste há 10 dias para iniciar a preparação da Copa Paulista. O time de Bauru estreia na próxima terça-feira (14), contra o São Bento, às 15h, no estádio Alfredo Castilho.
O Noroeste está no Grupo 2 com Rio Claro, XV de Piracicaba e São Bento.
"A expectativa é sempre boa. É um campeonato curto, mas com uma ótima visibilidade. Estamos treinando forte, trabalhos físicos e técnicos, procurando a cada dia evoluir", comentou Pablo, antes de rechaçar o favoritismo para o lado do Noroeste.
"Não acredito que somos favoritos, mas estamos plantando coisas boas. Por isso, acredito que vamos colher algo bom, vamos dar nosso melhor para incomodar os adversários e vencer na competição. Vamos trabalhar quietos e buscar os resultados", acrescentou.E Pablo protagonizou um clássico regional entre Noroeste e Marília, que buscou sua contratação, mas o defensor preferiu continuar no Norusca. O Campinense-PB, que disputa o Brasileiro Série D também o procurou, mas sem sucesso também.
"Sim, tive algumas propostas para sair, mas quis continuar aqui, pois acredito no projeto e sou feliz, conto com o apoio da comissão técnica e diretoria. Preciso retribuir com boas atuações dentro de campo", finalizou o camisa 1 do Norusca.