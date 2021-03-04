Após cinco meses, Daniel Alves volta a ser substituído no São Paulo

O São Paulo venceu a Inter de Limeira por 4 a 0 na tarde da última quarta-feira (03), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Um fato que chamou atenção da torcida foi a substituição de Daniel Alves, que saiu aos 27 minutos da segunda etapa para dar lugar a Hernanes.
Camisa dez e capitão do Tricolor, Dani não era sacado no decorrer de uma partida desde a vitória por 5 a 1 sobre o Binacional, pela Libertadores. Naquela ocasião, o São Paulo não tinha nenhuma chance de classificação e fazia sua despedida do torneio. Ele saiu aos 20 minutos da segunda etapa.
A partir daí, o jogador disputou 28 jogos consecutivos inteiros e só ficou de fora devido a suspensões no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo-SP, na estreia de Hernán Crespo, ele também atuou pela partida inteira. Na temporada passada, Dani só foi substituído diante do Binacional, como já mencionado e contra o Athletico-PR, por conta de uma luxação no braço. Com o camisa dez, o Tricolor se prepara para enfrentar o Santos, no próximo sábado (6), às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.