Após acerto com o América-RN, atacante William afirma que vai em busca de títulos na temporada 2022

Após conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro com o Tombense, o atacante William Marcílio acertou a sua transferência para o América-RN. Pela equipe Mineira, William participou de oito jogos, marcou 1 gol e deu uma assistência. O atacante celebrou o acordo com a equipe Alvirrubra.

- Estou muito feliz com esse acerto com o América. Assim que recebi o contato da direção, eu não pensei duas vezes e já aceitei. O América é um clube grande, de muita história e que tem uma torcida muito linda e apaixonada - disse.

Na temporada 2022, o América-RN terá pela frente duas importantes competições. No primeiro semestre, a equipe Rubra disputará o Campeonato Potiguar. Já no segundo semestre, o clube participará da Série D do Campeonato Brasileiro. William afirma que chega pensando em títulos.- Eu chego com o pensamento de buscar títulos pelo América. É uma equipe grande e que tem que entrar nas competições sempre lutando para ser campeã. O nosso primeiro pensamento é de buscar o campeonato estadual, sabemos que não será fácil, mas esse será o nosso primeiro objetivo na temporada - concluiu.