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Apoiada por Galiotte, Leila lança candidatura à presidência do Palmeiras e diz: ‘Hoje é o dia mais importante da minha vida’

A dona da Crefisa e da FAM também prometeu mais do que competitivo, um 'time vencedor'
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Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 14:30
Crédito: Reprodução/Instagram
Candidata e favorita à presidência do Palmeiras, Leila Pereira lançou sua campanha em um evento na capital paulista e contou com a presença de Maurício Galiotte, atual presidente do clube, e de todos os seus vices. Transmitida pelo Instagram, a solenidade também contou com um discurso emocionado da empresária.
– Uma honra muito grande contar com a confiança de vocês. Chegamos aqui em virtude do trabalho de cada um de vocês. Liderado pelo nosso presidente Galiotte. Hoje, esse momento, é o dia mais importante da minha vida!Durante o evento, Galiotte discursou sobre a sucessão da patrocinadora e exaltou as capacidades da principal gestora da FAM e da Crefisa.
– Convidamos a Leila para o trabalho de sucessão. Temos um projeto vencedor que temos certeza que a continuidade vai nos deixar cada vez mais fortes. A Leila reúne qualidades, experiência. É advogada, jornalista e uma pessoa que lidera várias empresas. Leila, você tem o nosso apoio. Você fará um ótimo trabalho! Estaremos juntos com você e com o Palmeiras!
Por fim, Leila prometeu um time mais do que competitivo, atendendo, ao menos no discurso enquanto candidata, aos recorrentes pedidos dos torcedores por um time campeão:– Eu não quero um time protagonista. Eu quero um time vitorioso! Podem me cobrar! Podem confiar! Faremos um trabalho impecável! Um Palmeiras vencedor, transparente e próximo do torcedor. Estamos juntos pela mesma paixão!’
Desde 2015, quando assumiu o posto de patrocinadora máster do Palmeiras, por meio de suas empresas, Crefisa e FAM, Leila Pereira vem se fortalecendo exponencialmente como o principal nome político do Verdão. Sua base de aliados vem pavimentando o caminho através do aumento de mandato presidencial para três anos e sua nomeação como conselheira.

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