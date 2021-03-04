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Apesar da derrota, Miranda vê evolução da equipe na partida: 'O segundo tempo foi a cara do Vasco'

Cruz-Maltino melhorou na segunda etapa e conseguiu levar perigo ao adversário. Equipe volta a campo no sábado contra o Volta redonda, no Estádio Raulino de Oliveira...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 00:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 00:48
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Apesar da derrota para a Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca, o zagueiro Miranda enxergou que o Vasco evoluiu no segundo tempo e apresentou um bom futebol. O Cruz-Maltino tomou um gol no primeiro tempo, após falha da defesa, mas subiu de produção na etapa final e pressionou o adversário.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- No primeiro tempo, demoramos a entender um pouco o jogo. Demorar com a bola no pé, dar três toques. No segundo tempo criamos. Pec criou. O segundo tempo foi a cara do Vasco. Ataca marcando, marca bem, ataque bem. Essa é a cara do Vasco - analisou.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- Experiência conta. É verdade que os jogadores da Portuguesa souberam usar esse quesito. Mas no segundo tempo viemos mais bem postados no jogo, criamos algumas situações, mas infelizmente não conseguimos sair com a vitória - acrescentou.
Com uma equipe recheada de jovens, Miranda foi um dos mais experientes do Vasco em campo, já que atuou pelos profissionais na última temporada no Brasileirão 2020. Diferente dele, vários meninos defenderam pela primeira vez a equipe principal como: Laranjeira, MT, Matías Galarza, Arthur, João Pedro e Lucas Figueiredo.
O Vasco volta a campo pela segunda rodada do Campeonato Carioca no sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h05, diante do Volta Redonda. Novamente, a equipe será dirigida pelo técnico Diogo Siston e terá os Meninos da Colina na escalação. A tendência é que o time profissional atue apenas contra o Nova Iguaçu, na terceira rodada do estadual, no dia 13.

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