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Sonho

Aos 4 anos, torcedor do Vasco vê de perto o time pela primeira vez

A convite do Gazeta Online, Gabriel está presente no Kleber Andrade, na noite desta quarta, para acompanhar a partida entre Serra e Vasco pela Copa do Brasil.

Publicado em 

20 fev 2019 às 18:45

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:45

Yago Pikachu é o grande ídolo do pequeno Gabriel Fontes. Torcedor do Vasco, o menino, de 4 anos, vai realizar na noite desta quarta-feira (20), o sonho de ir ao estádio ver o time do coração em atuação pela primeira vez. Acostumado a acompanhar as partidas pela televisão, o garoto contou com a ajuda de uma professora para gravar um vídeo com o seu pedido especial: "quero ver o Vasco ao vivo". A convite do Gazeta Online, Gabriel está presente na arquibancada do Kleber Andrade, na noite desta quarta, para acompanhar a partida entre Serra e Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil.
"Ano passado ele ganhou uma camisa do Vasco de uns policiais que visitaram a escola em que ele estuda. Desde então ele não tira mais o Vasco da cabeça e tinha comentado até na escola que queria ver o time ao vivo, no estádio. Quando a professora gravou o vídeo,  ele ficou todo animado, na expectativa de conseguir o ingresso", conta a mãe, Sara Fontes, de 20 anos.
> Confira o esquema especial de segurança e transporte para Serra e Vasco
Gabriel nasceu com uma má formação genética, que prejudicou o desenvolvimento dos membros superiores e inferiores, além de gerar dificuldades na fala. O garoto, no entanto, entende de tudo - principalmente de futebol - e já avisou ao pai, que é torcedor do São Paulo, que não há chances de trocar de time.
"A cabeça funciona normal, é mais deficiência física mesmo. Ele fala tudo, entende tudo, assiste aos jogos na TV e quer ir para todos os lugares com o uniforme do Vasco. O pai torce para o São Paulo e fica tentando convenceê-lo a trocar de time, mas ele já avisou que não larga o Vasco de jeito nenhum", afirma a mãe.
Serra x Vasco
Serra e Vasco se enfrentam às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida é válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Essa é a primeira vez que os times se enfrentam e a vitória classifica o time capixaba para a próxima fase da competição, feito que seria histórico.

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