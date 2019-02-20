Aos 4 anos, torcedor do Vasco vê de perto o time pela primeira vez

Yago Pikachu é o grande ídolo do pequeno Gabriel Fontes. Torcedor do Vasco, o menino, de 4 anos, vai realizar na noite desta quarta-feira (20), o sonho de ir ao estádio ver o time do coração em atuação pela primeira vez. Acostumado a acompanhar as partidas pela televisão, o garoto contou com a ajuda de uma professora para gravar um vídeo com o seu pedido especial: "quero ver o Vasco ao vivo". A convite do Gazeta Online, Gabriel está presente na arquibancada do Kleber Andrade, na noite desta quarta, para acompanhar a partida entre Serra e Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil.

"Ano passado ele ganhou uma camisa do Vasco de uns policiais que visitaram a escola em que ele estuda. Desde então ele não tira mais o Vasco da cabeça e tinha comentado até na escola que queria ver o time ao vivo, no estádio. Quando a professora gravou o vídeo, ele ficou todo animado, na expectativa de conseguir o ingresso", conta a mãe, Sara Fontes, de 20 anos.

Gabriel nasceu com uma má formação genética, que prejudicou o desenvolvimento dos membros superiores e inferiores, além de gerar dificuldades na fala. O garoto, no entanto, entende de tudo - principalmente de futebol - e já avisou ao pai, que é torcedor do São Paulo, que não há chances de trocar de time.

"A cabeça funciona normal, é mais deficiência física mesmo. Ele fala tudo, entende tudo, assiste aos jogos na TV e quer ir para todos os lugares com o uniforme do Vasco. O pai torce para o São Paulo e fica tentando convenceê-lo a trocar de time, mas ele já avisou que não larga o Vasco de jeito nenhum", afirma a mãe.

Serra x Vasco