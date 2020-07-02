Ao L!, VP do Flamengo diz que Globo desistiu de processo: 'Essa discussão está superada... Grande vitória'

Crédito: No imb´rogliFlamengo levou a queda de braço (Imagem: Arte LANCE!

Ao que indica, a torcida do Flamengo não precisará mais se preocupar quanto ao Carioca. Isso porque, mesmo com a Rede Globo obtendo, nesta quinta-feira, uma liminar favorável para impedir o Rubro-Negro de transmitir jogos como mandante, a emissora abriu mão do processo, já que quebrou contrato com a Ferj e os demais clubes, citando "violação" e interrompendo a sua participação nesta edição do Estadual. Assim, a FLA TV seguirá como opção para a Nação.

O Flamengo concordou com a desistência do processo contra o clube, pois agora há um entendimento de êxito nos bastidores e que "está livre para seguir o seu caminho". É o que destacou Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, em contato ao LANCE!:

- A base do direito da Globo para tentar impedir o Flamengo era um contrato que tinha com outro clubes, e a Globo o rescindiu. Portanto, desistiu do processo. O Flamengo já concordou com a desistência e, agora, está livre para transmitir os jogos como mandante. Vamos transmitir no domingo (semifinal da Taça Rio) e todos os próximos jogos, porque não há mais contestação, e o Flamengo está livre para seguir o seu caminho - falou Dunshee, realçando a vitória fora de campo:

Na última quarta-feira, ainda com o recurso da Globo sob análise e ameaça, o Flamengo transmitiu a partida diante do Boavista, pela 5ª rodada da Taça Rio e no Maracanã, com imagens em seu canal oficial no YouTube.

E o Flamengo alcançou as expectativas com a transmissão própria em relação a recordes. O pico de acessos simultâneos na FLA TV superou os 2,2 milhões, com a transmissão alcançando 14 milhões de visualizações no Youtube e impulsionando as inscrições no canal - agora com 4,2 milhões de inscritos, cerca de 400 mil a mais em relação ao início da partida (saiba mais aqui).