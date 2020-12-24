AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ao L!, Rodrigo Santana revela boas recordações da Copa Sul-Americana

Treinador disputou a competição no comando do Atlético-MG em 2019...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 18:57
Crédito: Bruno Cantini / Atlético
Com bons números pelo Atlético-MG no ano passado na Sul-Americana, Rodrigo Santana conversou com L! e expôs sua opinião sobre a competição e aproveitou para recordar a boa campanha pelo Galo. Com um time liderado por jogadores como Luan, Victor, Fábio Santos, Cazares, entre outros, apenas o Velez foi capaz de parar o bom futebol da equipe mineira quando utilizado com força máxima.Com uma campanha de 6 vitórias e apenas 2 derrotas, o Atlético superou Unión La Calera na 2a fase da competição, logo em seguida, superou o Botafogo vencendo os dois jogos e o mesmo aconteceu com La Equidad, até encontrar o time argentino na semifinal. Com os titulares, Rodrigo Santana conseguiu fazer com que o time fizesse 12 gols e sofresse apenas 5. O treinador recordou sobre esses momentos.
- São situações que acontecem no futebol. Saímos nos penaltis para uma equipe muito boa do Velez, conseguimos igualar em Belo Horizonte a derrota que tivemos na Argentina, mas são pequenos detalhes que fizeram a gente não ir para a final. Guardo com carinho pois aquele grupo era muito bom e unido. Fico triste porque merecíamos o título, mas ficou um aprendizado para todos. Tudo serve como experiência - ponderou.
Confira a tabela de classificação da Copa Sul-Americana!
Diversos clubes brasileiros tentam o êxito na competição, mas muitos não conseguem dar sequência e avançar na Sul-Americana. Times como Fluminense, Vasco, Bahia, Goiás, Fortaleza e até mesmo Atlético-MG esse ano não tiveram sucesso. Segundo o treinador, a competição é valorizada, porém com um grau de dificuldade elevado.
- Eu vejo como grande avalia a Sul-Americana. Não deixa de ser uma competição internacional e o campeão vai para Libertadores. Além disso, é também uma competição que a cada fase você tem uma premiação muito boa para ajudar o clube financeiramente e acredito que o nível da competição é bastante alto. Muitas equipes se preparam bastante, porém, é muito difícil. Cada ano é um planejamento diferente das equipe e alguns traçam a meta da Sul-Americana como prioridade, o que dificulta muito - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Cachoeiro
Palácio do Planalto
Por onde anda a terceira via?
Dua Lipa abre álbum de fotos do casamento com Callum Turner
Alianças de modelos diferentes viram tendência entre casais da geração Z

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados