Ao L!, Bruno Lamas, destaque no futebol árabe, afirma viver melhor momento da carreira no Khor Fakkan

Crédito: Bruno Lamas tem quatro gol e sete assistências na temporada com a camisa doKhor Fakkan (Divulgação

Cada vez mais o futebol asiático tem aberto as portas para jogadores brasileiros, que buscam se firmar no exterior. E um deles tem se destacado nos Emirados Árabes Unidos, defendendo as cores do Khor Fakkan. Trata-se do meio-campista Bruno Lamas, que entrou para a seleção da Copa dos Emirados, e é líder em bolas longas certas e o segundo com mais assistências ao lado do brasileiro Carlos Eduardo.

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Em entrevista ao LANCE!, Bruno ressaltou estar no melhor momento da carreira, e falou sobre sua evolução como aleta nesses últimos anos fora do Brasil. Com passagens pelas divisões de base de Cruzeiro, Santos e São Paulo, ele pertence ao Santa Clara, de Portugal, e está emprestado ao clube árabe até junho de 2021.

- Sim (melhor momento da carreira), Graças a Deus tudo tem dado certo essa temporada. Acredito que está sendo minha melhor fase. Joguei todos os jogos (23, na Arabian Gulf League) e participei de muitos gols da equipe - disse, e emendou:

- Sempre treino e procuro melhorar (finalizações e chutes de longa distância), e sempre tive facilidade em bater na bola. Tenho evoluído em vários aspectos e vou continuar buscando ser melhor a cada dia - analisou

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Com a camisa do Khor Fakkan, o meio-campista é o jogador que mais entrou em campo na Liga, sendo o terceiro com mais passes. Ao todo, o atleta já marcou quatro gols e deu sete assistências tendo grande destaque em terras árabes. A equipe ocupa atualmente a décima colocação com 21 pontos e busca se recuperar e alçar voos maiores na tabela.

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Ao ser questionado sobre a presença de outros brasileiros no elenco, o jogador salientou que a relação com os compatriotas facilita muito no entrosamento em campo. Vale destacar que além de Bruno, Paulinho, Dodô, Caio Rosa, Andrey e Ramon Lopes são os outros brasileiros do time árabe.

- Uma relação muito boa, facilita muito em campo (com os brasileiros do elenco). Sim, todos que tiverem a chance pode vim que é um lugar incrível. Uma liga muito forte, com times que tentam jogar com posse de bola e muita qualidade - frisou.Bruno entrou para a seleção da Copa dos Emirados (Divulgação)Sobre uma possível volta ao futebol brasileiro, Bruno afirmou que pretende permanecer no mundo árabe, mas que tem o sonho de um dia voltar. Ele também falou sobre o atual momento do Cruzeiro, que busca voltar à primeira divisão e se reestruturar após a queda.

- Sim, sonho em jogar em meu país em um time grande. Mas por agora pretendo ficar aqui fora. Não chegou nada oficial (proposta), apenas sondagens de Corinthians, Botafogo e Cuiabá - afirmou, e completou:

- Está muito complicado pelo que tenho acompanhado, precisam acertar as coisas para voltar de onde o Cruzeiro merece estar. Não tenho contato com mais ninguém de lá. Sim é um time grande que todos gostariam de jogar - frisou.

Por fim, o meia relembrou sua passagem pelo futebol português (Leixões e Santa Clara), e comentou sobre a situação do futebol nos Emirados em meio à pandemia de Covid-19. Segundo Bruno, a situação está mais controlada que no Brasil, e os atletas passam por testes toda semana.

- Foi uma passagem muito boa, com muito aprendizado. Foi uma adaptação muito fácil, cultura parecida com a nossa. Liga muito forte e bem disputada, gostei muito de viver e jogar em Portugal - elogiou, e acrescentou: