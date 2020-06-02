Ao L!, Arthur Gomes se diz mais maduro em seu retorno ao Santos: 'Mentalmente preparado'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Retornando ao Santos, após um ano de empréstimo à Chapecoense, em 2019, o atacante Arthur Gomes é um dos artilheiros do Peixe até a parada do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, com dois gols, junto a Eduardo Sasha e Raniel. Do trio, o camisa 23 é o que menos teve em campo este ano, com 313 minutos, ante aos 788 de Sasha e 418 de Raniel.

Com exclusividade ao LANCE!, o atleta atribuiu seu início de temporada pelo Alvinegro Praiano à maturidade adquirido no ano passado, em Santa Catarina, e, por isso, enxerga que a Chape seja um episódio importante em sua trajetória profissional.

– Amadureci muito, tanto dentro de campo, quanto mentalmente, que é o principal. Sempre que tenho oportunidades, eu procuro agarrar com toda as forças e está com a cabeça boa pra aber aproveitar – disse.

– Todo atleta tem que tá preparado mentalmente, não só fisicamente, por isso eu creio que estava preparado e isso é fruto de um amadurecimento que tive no ano passado, na Chapecoense – completou.E MAIS:Santos comercializa ingressos fictícios para retransmissão de título da Libertadores, neste domingoJogadores se posicionam contra Projeto de Lei 2125; entendaE a preocupação de Arthur Gomes com a saúde mental tem sido fundamental neste período de quarentena. O jogador tem mantido o condicionamento físico, com treinamentos em casa, seguindo a cartilha deixada pelo Departamento Físico santista, mas acredita que ter a cabeça preparada tem papel fundamental para que ele possa manter o ritmo no retorno do futebol, ainda sem previsão de acontecer.

– Não me causa medo, porque eu venho me preparando forte, não só nos treinos, mas mentalmente também, tô com profissionais excelentes que me cercam. Então, me vejo preparado e estou focado desde que começou o ano e não é porque, infelizmente, aconteceu essa pausa no futebol que eu deixei o meu foco mudar – afirmou ao L!.