Antony, ex-jogador do São Paulo, parabeniza desempenho de Pablo Maia em clássico

Revelado na base do São Paulo e atualmente jogando pelo Ajax, o meia-atacante Antony parabenizou o desempenho de Pablo Maia no Tricolor.Também cria de Cotia, Pablo Maia ganhou destaque na equipe após os últimos jogos disputados, sendo um dos grandes nomes no clássico contra o Santos, no último domingo (20). O volante de 20 anos comemorou o fato da partida ter sido seu primeiro clássico como profissional na equipe em uma postagem nas suas redes sociais.- Meu primeiro clássico no profissional! E que grande vitória! Orgulho demais deste time e honrado por estar vivendo tudo isso - escreveu.Antony, que atuou como profissional de 2018 a 2020 e já foi até convocado para a Seleção Brasileira, parabenizou o desempenho do jovem atleta respondendo à postagem feita.- Parabéns pela vitória e atuação, Pablo! Tá muito seguro, siga assim! Estou na torcida por você - parabenizou Antony.Pablo Maia está ganhando cada vez mais a confiança de Rogério Ceni e da torcida do Tricolor. Até o momento, já atuou como titular duas vezes seguidas, além de ter sido um dos grandes destaques da Copa São Paulo.