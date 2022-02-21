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futebol

Antony, ex-jogador do São Paulo, parabeniza desempenho de Pablo Maia em clássico

Cria da base, assim como Pablo Maia, e atualmente no Ajax, Antony parabenizou o desempenho do atleta no clássico contra o Santos...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2022 às 15:58
Revelado na base do São Paulo e atualmente jogando pelo Ajax, o meia-atacante Antony parabenizou o desempenho de Pablo Maia no Tricolor.Também cria de Cotia, Pablo Maia ganhou destaque na equipe após os últimos jogos disputados, sendo um dos grandes nomes no clássico contra o Santos, no último domingo (20). O volante de 20 anos comemorou o fato da partida ter sido seu primeiro clássico como profissional na equipe em uma postagem nas suas redes sociais.- Meu primeiro clássico no profissional! E que grande vitória! Orgulho demais deste time e honrado por estar vivendo tudo isso - escreveu.Antony, que atuou como profissional de 2018 a 2020 e já foi até convocado para a Seleção Brasileira, parabenizou o desempenho do jovem atleta respondendo à postagem feita.- Parabéns pela vitória e atuação, Pablo! Tá muito seguro, siga assim! Estou na torcida por você - parabenizou Antony.Pablo Maia está ganhando cada vez mais a confiança de Rogério Ceni e da torcida do Tricolor. Até o momento, já atuou como titular duas vezes seguidas, além de ter sido um dos grandes destaques da Copa São Paulo.
Crédito: AntonyparabenizoudesempenhodePabloMaianoSãoPaulo(Reprodução/Dugout

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