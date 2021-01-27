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Antonio Conte descarta saída de Eriksen da Inter de Milão

Treinador elogia meio-campista autor de gol decisivo na Copa da Itália contra o Milan na última terça-feira e afirma que atleta faz parte do projeto da Inter de Milão...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 11:26

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:26

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Após a vitória da Inter de Milão no clássico contra o Milan com gol decisivo de Eriksen pela Copa da Itália, o técnico Antonio Conte descartou a saída do meio-campista dinamarquês. Em entrevista à “RAI Sport”, o comandante afirmou que conta com todos os atletas do elenco até o final da temporada.- Há um mês venho dizendo a mesma coisa: esse é o elenco da Inter. Ninguém chega, ninguém sai. Estamos trabalhando com Eriksen no nível tático para encontrar uma solução para Brozovic, pois não temos alguém como ele no plantel. Eriksen é muito inteligente, tem qualidade, faz parte do projeto e fiquei muito feliz pelo gol. Espero que esse feito mexa com ele. Todos gostam dele. Só precisa ter mais determinação.
Com isso, Arsenal e PSG, dois dos interessados na aquisição do ex-jogador do Tottenham, não devem lutar pela contratação do camisa 24 nesta janela de transferências de janeiro. Eriksen tem contrato com o clube italiano até 2024 e segue em busca de seu espaço na equipe titular desde que foi contratado.

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