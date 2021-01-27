Antonio Conte descarta saída de Eriksen da Inter de Milão

Após a vitória da Inter de Milão no clássico contra o Milan com gol decisivo de Eriksen pela Copa da Itália, o técnico Antonio Conte descartou a saída do meio-campista dinamarquês. Em entrevista à “RAI Sport”, o comandante afirmou que conta com todos os atletas do elenco até o final da temporada.- Há um mês venho dizendo a mesma coisa: esse é o elenco da Inter. Ninguém chega, ninguém sai. Estamos trabalhando com Eriksen no nível tático para encontrar uma solução para Brozovic, pois não temos alguém como ele no plantel. Eriksen é muito inteligente, tem qualidade, faz parte do projeto e fiquei muito feliz pelo gol. Espero que esse feito mexa com ele. Todos gostam dele. Só precisa ter mais determinação.