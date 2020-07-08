Antes de partir, Antony dá dicas a jovem atacante da base do São Paulo

O atacante Antony, que está prestes a se apresentar ao Ajax (HOL), seu novo clube, já é tratado como um exemplo de sucesso no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, sede das categorias de base do São Paulo, em Cotia. Atleta do clube dos 12 aos 20 anos, ele conseguiu se fixar como titular no profissional e foi vendido em uma das maiores negociações da história tricolor.

Ao menos um jovem da base são-paulina teve a oportunidade de receber conselhos diretamente de Antony antes da viagem dele à Europa. Karlos Samuel, atacante que completará 14 anos em 2020 e também joga pela beirada do campo (embora tenha boa estatura), encontrou-se com Antony no mesmo dia em que passou a ter a carreira guiada pela 4ComM Career Management, empresa que também trabalha com o agora jogador do Ajax.