Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antes de partir, Antony dá dicas a jovem atacante da base do São Paulo

Karlos Samuel, atacante captado pela base tricolor recentemente, encontrou-se com o agora atleta do Ajax e ouviu conselhos sobre o período em Cotia e a evolução como atleta e pessoa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 11:00

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Divulgação
O atacante Antony, que está prestes a se apresentar ao Ajax (HOL), seu novo clube, já é tratado como um exemplo de sucesso no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, sede das categorias de base do São Paulo, em Cotia. Atleta do clube dos 12 aos 20 anos, ele conseguiu se fixar como titular no profissional e foi vendido em uma das maiores negociações da história tricolor.
Ao menos um jovem da base são-paulina teve a oportunidade de receber conselhos diretamente de Antony antes da viagem dele à Europa. Karlos Samuel, atacante que completará 14 anos em 2020 e também joga pela beirada do campo (embora tenha boa estatura), encontrou-se com Antony no mesmo dia em que passou a ter a carreira guiada pela 4ComM Career Management, empresa que também trabalha com o agora jogador do Ajax.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados