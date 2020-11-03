Antes de contratar Rafinha, PSG tinha interesse em Thiago Alcântara

- Já tinha falado com o Leonardo há um tempo, mas era sobre o Thiago. Leonardo queria contratá-lo para o PSG, mas Thiago já havia fechado um acordo com o Liverpool. Aí falamos sobre o Rafa, mas ele não fazia parte dos planos do Leonardo naquela época. Acho que ele deve ter pensado nisso, que percebeu a natureza da oportunidade - disse.

- Quando ele começou a falar novamente (um dia antes do fim da janela), Leonardo mudou de ideia. E tudo acelerou no último dia. Foi na segunda-feira que tivemos que trabalhar muito para convencer os dois clubes. Ficamos com medo, mas graças a Deus, cinco ou seis horas antes do prazo, chegamos a um acordo. O Leonardo queria o Thiago, ele pegou o Rafinha. E para o Rafa, era um sonho ingressar em um clube como esse - completou.Rafinha atuou em cinco partidas pelo PSG e ainda não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência. Thiago, por outro lado, jogou dois jogos pelo Liverpool. Não balançou as redes e nem deu assistências.