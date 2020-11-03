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futebol

Antes de contratar Rafinha, PSG tinha interesse em Thiago Alcântara

Mazinho, pai dos dois jogadores, revelou que a primeira opção
dos franceses era o atleta que hoje atua no Liverpool...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 11:57

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:57

Crédito: Reprodução
Thiago Alcântara poderia ter ido para o Paris Saint-Germain. Em entrevista à "France Football", Mazinho, pai do meio-campista e de Rafinha, que acabou rumando à França, revelou que a primeira opção dos franceses era o meio-campista que hoje atua no Liverpool.
- Já tinha falado com o Leonardo há um tempo, mas era sobre o Thiago. Leonardo queria contratá-lo para o PSG, mas Thiago já havia fechado um acordo com o Liverpool. Aí falamos sobre o Rafa, mas ele não fazia parte dos planos do Leonardo naquela época. Acho que ele deve ter pensado nisso, que percebeu a natureza da oportunidade - disse.
- Quando ele começou a falar novamente (um dia antes do fim da janela), Leonardo mudou de ideia. E tudo acelerou no último dia. Foi na segunda-feira que tivemos que trabalhar muito para convencer os dois clubes. Ficamos com medo, mas graças a Deus, cinco ou seis horas antes do prazo, chegamos a um acordo. O Leonardo queria o Thiago, ele pegou o Rafinha. E para o Rafa, era um sonho ingressar em um clube como esse - completou.Rafinha atuou em cinco partidas pelo PSG e ainda não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência. Thiago, por outro lado, jogou dois jogos pelo Liverpool. Não balançou as redes e nem deu assistências.

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