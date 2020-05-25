Ansioso pela recuperação da lesão, Frazan se vê 'bem mais maduro' no Fluminense

O início no Fluminense não foi fácil para o jovem zagueiro Wesley Frazan. Cria da base do clube, ele superou a desconfiança dos torcedores no ano passado ao dar conta do recado quando entrou no time em vários momentos de dificuldade. A evolução acabou freada pelo rompimento do ligamento anterior cruzado do joelho direito. Entretanto, o crédito com a equipe Tricolor foi reforçado: mais maduro, como ele mesmo se define, o jogador teve o contrato renovado até o final de 2022 mesmo com a cirurgia. Em entrevista ao LANCE!, Frazan analisou o crescimento no Flu.

- Meu início foi bastante difícil, mas eu nunca abaixei a cabeça e nunca parei de trabalhar. Esses jogos difíceis me ajudaram bastante a ganhar o respeito e a confiança dos torcedores. Estou muito feliz agora, bem mais maduro do que antes e espero que essa evolução só continue crescendo mais e mais - avaliou o zagueiro, que chegou ao Fluminense em 2013.

A grave lesão aconteceu após Frazan sofrer uma pancada em um treino no CT Carlos Castilho, na pré-temporada deste ano. A previsão é que ele possa retornar a partir de agosto. Por conta da quarentena, o defensor de 23 anos realiza o tratamento de recuperação em casa, com aparelhos do clube, além de ir ao CT em alguns dias da semana.

- Tenho ido segunda, quarta e sexta ao CT fazer fortalecimento. Nos outros dias eu faço alguma coisa em casa que eles me passam para manter. A recuperação está boa, correndo tudo certo, como eles esperavam. Quando vou ao CT eles estão tomando todas as precauções com luva, máscara. Só tem eu, o fisioterapeuta e o médico me acompanhando. As coisas estão indo no caminho certo. A lesão está evoluindo bem. Está no estágio que o médico e o fisioterapeuta esperavam. Eles vão me passando todo feedback e falaram que meu joelho está bem. Fico feliz e ansioso para voltar a treinar e mexer com bola - explicou.E MAIS:Flu diz não ter recebido convite para reunião e se mantém contra voltaThiago Silva no Flu? 'Se me ligar, vamos tentar de tudo', diz MárioHá 36 anos, Romerito marcava gol decisivo para o bi do FluminenseMarcos Paulo pede volta de Fred ao Flu e elogia postura de MárioCrivella acena com retorno de clubes do Rio aos treinos na segundaVeja outras respostas de Frazan:

Qual foi seu sentimento quando houve a lesão? Você vinha em um momento de ascensão e de repente precisou parar logo na pré-temporada. Isso te abalou de alguma forma?

Fiquei bastante triste e chateado por ter machucado logo no início do ano. Em 2019 eu tinha feito boas partidas, pego confiança, meu futebol estava crescendo. E sofrer uma lesão grave dessas logo na pré-temporada me deixou abalado. Mas agora minha cabeça está boa e tranquila. Sei que vou voltar mais forte do que antes.

Essa paralisação vai acabar estendendo o calendário. Isso te dá mais esperança para o seu retorno e a possibilidade de jogar mais partidas?

Em meio a essa pandemia e esse caos que estamos vivendo, pelo lado profissional e esportivo foi até bom o futebol ter parado. Estou ganhando tempo, vou poder participar um pouco mais da temporada, achei que perderia ela toda. Acho que vou pegar bastante jogos.

Você chegou a ser procurado por clubes de fora e seu empresário esteve em conversas com um clube da Turquia. Como foi a decisão por renovar com o Fluminense até dezembro de 2022?

Meu empresário sabe que a primeira opção vai ser sempre o Fluminense. É um clube que me criou como homem e como atleta. Vou sempre dar prioridade ao Flu.

A zaga é um setor que vem tendo uma disputa grande por vagas. Como você vê essa competição?

Essa disputa por posição na defesa é boa, tem quatro atletas de alto nível. Sei que não será fácil recuperar o espaço, como nunca foi. Mas tenho que trabalhar bastante, recuperar o tempo que fiquei parado e buscar o espaço novamente.

Como você tem passado esse período da quarentena mais perto da família e do seu filho Nicolas? O que tem feito?