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futebol

Andrey elogia Felipe Melo como volante: 'Cumpriu o que pedi pra ele'

Interino voltou a utilizar o camisa 30 na função que o notabilizou durante toda a carreira...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 09:46

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 09:46
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Em entrevista coletiva concedida na noite desta quinta-feira (29), Andrey Lopes, treinador interino do Palmeiras, falou sobre Felipe Melo ter voltado a atuar como volante, função que não exerceu durante a passagem de Vanderlei Luxemburgo pela equipe.
​– O Felipe, a experiência dele fala por si só. Sempre jogou em alto nível, um atleta que jogou Copa do Mundo, então ele tem entendimento da profissão, do jogo, das responsabilidades, as conversas foram bem tranquilas. Já falei com ele no treino, disse que a estratégia seria essa, ele acatou, teve respeito, cumpriu o que pedi pra ele, então, tranquilo, é um respeito mútuo. Jogou na zaga muito bem e joga de volante muito bem.
​Foi a primeira partida completa que Felipe atuou na função, em 2020. Durante seus outros 3 anos de Palmeiras, o capitão vinha sendo volante, logo à frente da zaga. Com Felipão, foi campeão brasileiro atuando desta maneira. Luxemburgo, no entanto, o utilizou como zagueiro, apostando num melhor rendimento do camisa 30.Cebolismo?
​Sob a batuta de Andrey em 2020, o Palmeiras disputou quatro jogos, somando três vitórias e uma derrota, com 11 gols marcados e quatro sofridos. ‘Cebola’, como é conhecido o membro da comissão fixa do Verdão, está no comando da equipe profissional há mais de duas semanas.
​A diretoria do clube, por sua vez, se movimentou bastante nesse período para selar a contratação de um treinador efetivo. Após a recusa de Miguel Ángel Ramírez, o Alviverde Imponente se aproximou do português Abel Ferreira, atualmente no PAOK, da Grécia. O Verdão já tem um acerto verbal com o técnico e com os gregos, restando apenas a assinatura do vínculo para o anúncio de sua contratação.

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