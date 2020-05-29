Andrey descarta eventual saída do Vasco: 'Estou focado em ajudar'

Crédito: Andrey é uma das joias do Vasco (Celso Pupo/Fotoarena

Uma das joias reveladas pelas categorias de base do Vasco, o volante Andrey teve um bom começo de temporada em 2020 e foi alvo de sondagens equipes do exterior. Em uma entrevista à Vasco TV, nesta quinta-feira, o jogador de 22 anos descartou uma eventual saída imediata do Cruz-Maltino e comentou sobre os planos futuros em São Januário.

– A gente fica feliz de receber as informações sobre sondagens pelo reconhecimento do trabalho, mas agora estou focado em ajudar o Vasco e em voltar mais forte que nunca. Se for o melhor pra mim e para o Vasco, sei que irão tomar a melhor decisão quando for o momento. Tenho muita gratidão por tudo que o clube já fez e continua fazendo por mim. Temos muitos objetivos pela frente esse ano e estou focado nisso – disse Andrey.

O volante também falou sobre os desafios do período de afastamento dos gramados em razão da pandemia, mas acredita que a pausa forçada tenha sido positiva para o Vasco em alguns momentos.

– Foi bom para o grupo porque a gente estava precisando. Não estávamos vivendo um momento bom. É um tempo bom para a gente corrigir erros, coisas não estavam dando certo. O time não estava se entendendo. Eu estava vivendo uma sequência boa, mas o time sem conseguir os resultados uma hora ia estourar pra mim também . Estamos todos no mesmo barco. Tem sido bom para botar a cabeça no lugar, voltar mais forte e trabalhar duro com o Ramon para terminar o ano com os objetivos concluídos. Na parte física, a gente continua trabalhando firme para voltar bem – analisou.

A transmissão ao vivo promovida pelo clube teve como convidados o volante Souza, atualmente no Al-Ahli Jeddah, dos Emirados Árabes e outras duas crias da base, os meias Caio Lopes e Rodrigo. Em quase duas horas, os quatro falaram de temas como o sentimento de gratidão pelo clube, referências no esporte e planos para o futuro. E MAIS:Souza revela ter ficado perto de voltar ao Vasco em 2019Patrocínios, Arena Havan. As investidas de Luciano Hang no futebol Vasco paga salários de funcionários com renda de ingressos virtuaisSem Yaya, sem problema: plano do Botafogo é valorizar a baseVice-presidente do Botafogo critica Yaya Touré: 'Tremendo 171'Base forte

Figura importante do time vice-campeão da Copa São Paulo de 2019, Caio Lopes falou sobre a recusa a uma proposta do Flamengo, antes de renovar com o Vasco no ano passado.

– Estava bem aqui, conversei com meus familiares e decidi ficar. Aqui é a minha casa, foi uma questão de gratidão. Ficamos felizes como profissionais de ver o trabalho ser valorizado e receber propostas, mas resolvi ficar e estou muito feliz aqui hoje – contou Caio.

Já Rodrigo, recém promovido ao Sub-20 falou sobre a emoção de ter feito os primeiros treinos com o elenco profissional.