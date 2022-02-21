Andreas ou Gomes? Atuação do cria na Supercopa é mais um passo para titularidade no meio do Flamengo

Apesar do frustrante vice da Supercopa do Brasil no último domingo, é possível tirar pontos positivos do Flamengo diante do Atlético-MG. O principal é a atuação de João Gomes, que foi um dos melhores em campo na Arena Pantanal. O volante, inclusive, deu mais um passo importante para se consolidar de vez entre os titulares absolutos do Rubro-Negro.> ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na Supercopa Inicialmente, já vale destacar que o próprio Paulo Sousa, com a escalação, indicou que Gomes ganhou momentaneamente a posição. E dentro de campo, o cria das categorias de base justificou a escolha: foi essencial na marcação e ajudou na construção de jogadas.

Um lance que ilustra bem esse cenário aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. O camisa 35 conseguiu a roubada de bola na linha do meio-campo, passou pela marcação do Galo e tocou na medida para Gabi. Entretanto, mesmo livre e dentro da área, o centroavante pegou mal na bola e mandou para fora.CONCORRÊNCIA PELA POSIÇÃO

Atualmente, o Flamengo conta com outros três volantes no elenco: Willian Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira. O camisa 5 está consolidado como primeiro volante e vem de um grande ano. Já o camisa 8 rende melhor também como primeiro volante, mas está em recuperação de um procedimento cirúrgico realizado por conta de um corte profundo na perna.

Dessa forma, o principal concorrente de João Gomes, hoje, é Andreas Pereira. O belga está em vias de ser comprado em definitivo pelo Flamengo por R$ 63 milhões. No entanto, mesmo com o alto investimento para a manutenção do jogador do Manchester United, é o cria que, dentro de campo, tem respondido às expectativas e já larga na frente pela titularidade neste início de ano.

De olho em mais uma atuação inspirada de João Gomes, o Flamengo já volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.