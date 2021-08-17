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futebol

Andrea Pirlo, ex-técnico da Juventus, cogita comandar equipe na MLS

Italiano vê crescimento do futebol nos Estados Unidos com atletas jogando em grandes clubes da Europa e relembra passagem como jogador...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 14:57
Crédito: Divulgação/ Twitter Juventus
Andrea Pirlo, ex-técnico da Juventus, não descartou dirigir um clube da MLS no futuro. Em entrevista ao "The Athletic", o italiano relembrou o tempo em que esteve nos Estados Unidos como jogador e afirmou que o futebol na terra do Tio Sam está em crescimento.- Não descarto nada. (A MLS) É uma grande liga. Vi o que os Estados Unidos fizeram na Copa Ouro e diria que eles estão decolando. Muitos norte-americanos jogam nos melhores clubes do mundo. Passei três anos lá e não tenho problema com o inglês e também falo francês. Sinto que estou pronto para o próximo desafio.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Apesar de ter atuado no New York City e revelar um carinho pela cidade, o jovem treinador não tem preferências por uma equipe para trabalhar.
- Visualizo todos os times. Amo Nova York, mas gosto de tudo envolvendo a MLS. Aproveitei meu tempo lá. Meus dois filhos nasceram nos Estados Unidos, então é algo que sempre levaremos conosco.
Em 2020, Pirlo recebeu sua primeira oportunidade como treinador profissional na Juventus, mas não realizou uma boa temporada. Apesar do título da Copa da Itália conquistado, a Velha Senhora sofreu para garantir o 4º lugar no Campeonato Italiano e uma vaga para a Champions League.

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