Andrea Pirlo, ex-técnico da Juventus, cogita comandar equipe na MLS

Crédito: Divulgação/ Twitter Juventus

Andrea Pirlo, ex-técnico da Juventus, não descartou dirigir um clube da MLS no futuro. Em entrevista ao "The Athletic", o italiano relembrou o tempo em que esteve nos Estados Unidos como jogador e afirmou que o futebol na terra do Tio Sam está em crescimento.- Não descarto nada. (A MLS) É uma grande liga. Vi o que os Estados Unidos fizeram na Copa Ouro e diria que eles estão decolando. Muitos norte-americanos jogam nos melhores clubes do mundo. Passei três anos lá e não tenho problema com o inglês e também falo francês. Sinto que estou pronto para o próximo desafio.

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Apesar de ter atuado no New York City e revelar um carinho pela cidade, o jovem treinador não tem preferências por uma equipe para trabalhar.

- Visualizo todos os times. Amo Nova York, mas gosto de tudo envolvendo a MLS. Aproveitei meu tempo lá. Meus dois filhos nasceram nos Estados Unidos, então é algo que sempre levaremos conosco.