André e Phelipe Megiolaro deixam o elenco do Grêmio

Nessa sexta-feira (7), o Grêmio deixou de contar com duas peças que poderiam ser utilizadas em determinado momento pelo técnico Renato Portaluppi por motivos distintos: o goleiro Phelipe Megiolaro e o centroavante André.

Enquanto o primeiro dos citados terá a oportunidade de respirar novos ares e ganhar mais rodagem profissional sendo emprestado ao FC Dallas, time da Major League Soccer (MLS), o avante rescindiu seu acordo com o Tricolor e está livre para acertar com outra equipe.

Nesse momento, o elenco do técnico Renato Portaluppi tem três nomes mais experientes no plantel para a posição de goleiro (Vanderlei, Paulo Victor e Júlio César) além dos jovens Brenno e Vinícius, elementos que diminuíam bastante as possibilidades de Megiolaro conseguir ter mais minutos. Mesmo considerando o fato de que ele é visto de maneira promissora pela diretoria gremista, tendo vínculo com duração até 2022.