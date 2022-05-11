Anderson Barros diz que Palmeiras pedirá adiamento de clássico por conta das convocações

O Palmeiras recebeu com alegria as convocações de Danilo e Weverton para a Seleção Brasileira, mas no âmbito das conquistas pessoais de cada um, já que pensando no clube as ausências serão mais um problema a lidar nas próximas semanas. Pensando nisso, o objetivo é tentar adiar o clássico com o Santos junto à CBF por conta desses desfalques proporcionados pela própria entidade.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Em entrevista para o GE nesta quarta-feira, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, afirmou que o Verdão será muito prejudicado pela perda dos dois atletas em jogos importantes, e tentará mudar a data do duelo com o Peixe, que não está dentro da Data Fifa, mas que será afetado por conta da necessidade do cumprimento da programação para a viagem para a Coreia do Sul.

- São três, quatro e por que não cinco jogos? A Seleção vai voltar da Ásia numa terça (14/6), e o Palmeiras tem jogo na quarta (15/6), contra o Atlético-GO. Como você aproveita da melhor forma esses atletas? O jogo do Santos não esta nem dentro da Data Fifa, mas tem que liberar antes para que eles possam obedecer a programação. Acho que a CBF não pode permitir esse desequilíbrio hoje. É o mínimo que ela pode atender é a solicitação do Palmeiras para que esse jogo contra o Santos seja adiado - declarou o dirigente ao GE.A dupla ainda pode perder outros quatro jogos por conta da convocação: Deportivo Táchira, dependendo da data da viagem para a Coreia do Sul, Atlético-MG, Botafogo e Coritiba. Apesar da insatisfação, Anderson Barros descarta prejudicar os jogadores por conta dessa questão. A intenção é de que as parte envolvidas possam encontrar um denominador comum, começando pelo clássico.

- É uma situação extremamente delicada, mas que as partes não podem ser prejudicadas. Temos que sentar, discutir e encontrar uma solução para isso. Precisamos atender a Seleção? Sim. Como você não permite que um atleta convocado não esteja na seleção a quatro ou cinco meses de uma Copa do Mundo? Não podemos fazer isso e nunca fizemos isso. O que a gente pede hoje é que a CBF tenha essa sensibilidade e encontre um caminho, principalmente para o jogo do Santos - argumentou o diretor alviverde ao GE.

Além de Danilo e Weverton, o Palmeiras pode ter os desfalques de Gustavo Gómez, capitão da seleção paraguaia, Piquerez, que está machucado, mas pode voltar para a seleção uruguaia no período da Data Fifa, e Kuscevic, que vem sendo chamado para a seleção chilena.

Segundo apurou o LANCE!, a preocupação com os desfalques nesses próximos jogos é grande, principalmente pela reposição escassa e a possibilidade de reforços ser apenas em julho, quando reabre a janela de transferências. Se já havia a necessidade de adicionar mais peças ao grupo, o sinal de alertou está ainda mais forte no Verdão.

Para o meio-campo, vale lembrar que Jailson, contratado para o ser o "5", está lesionado e pode nem retornar nesta temporada. Já Patrick de Paula foi negociado com o Botafogo recentemente, enquanto Felipe Melo não teve o contrato renovado e Danilo Barbosa não teve o empréstimo prorrogado. Gabriel Menino, Atuesta, Fabinho, Naves e Pedro Bicalho são os nomes que despontam para substituir Danilo.