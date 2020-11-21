Ancelotti admite interesse em voltar a trabalhar com Sami Khedira, que está de saída da Juventus

Sem chances na Juventus, Sami Khedira deixará o clube italiano na próxima janela de transferências. Carlo Ancelotti, treinador do Everton e que já trabalhou com o alemão, admitiu interesse em voltar a treinar o meio-campista.

- Tenho boas memórias com ele no Real Madrid, é um profissional fantástico. Gostaria muito de voltar a trabalhar com ele, tal como com outros jogadores. No entanto, o fato dele vir para o Everton é um assunto totalmente diferente - disse.Sami Khedira e Carlo Ancelotti trabalharam juntos no Real Madrid entre 2013 e 2015. No clube merengue, conquistaram uma Taça do Rei e uma Liga dos Campeões.