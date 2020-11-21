Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ancelotti admite interesse em voltar a trabalhar com Sami Khedira, que está de saída da Juventus
futebol

Ancelotti admite interesse em voltar a trabalhar com Sami Khedira, que está de saída da Juventus

Treinador do Everton, porém, salientou que uma possível chegada
do alemão é um assunto totalmente diferente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2020 às 09:26

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 09:26

Crédito: Miguel Medina / AFP
Sem chances na Juventus, Sami Khedira deixará o clube italiano na próxima janela de transferências. Carlo Ancelotti, treinador do Everton e que já trabalhou com o alemão, admitiu interesse em voltar a treinar o meio-campista.
- Tenho boas memórias com ele no Real Madrid, é um profissional fantástico. Gostaria muito de voltar a trabalhar com ele, tal como com outros jogadores. No entanto, o fato dele vir para o Everton é um assunto totalmente diferente - disse.Sami Khedira e Carlo Ancelotti trabalharam juntos no Real Madrid entre 2013 e 2015. No clube merengue, conquistaram uma Taça do Rei e uma Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados