Análise: começou o processo de reformulação da Seleção Brasileira

Lucas Paquetá, meia do Flamengo; e Pedro, atacante do Fluminense Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo e Lucas Merçom/Fluminense

O técnico Tite anunciou sua primeira lista de convocados após a Copa do Mundo. Uma relação com 24 jogadores que vão disputar amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente. O treinador deu início ao processo de reformulação do elenco. Dos 23 jogadores que estiveram na Copa da Rússia, 13 foram mantidos. Os outros 11 jogadores escolhidos por Tite ganham uma chance de ouro com a camisa da Seleção Brasileira.

Entre as principais novidades estão jogadores que vêm brilhando nos gramados do Brasil. Lucas Paquetá (Flamengo), Dedé (Cruzeiro), Everton (Grêmio) e Pedro (Fluminense). Atletas que realmente merecem essa chance na Seleção. Recém-contratado pelo Barcelona, o meio-campista Arthur também foi lembrado por Tite. É um jogador que joga de uma área à outra, qualidade que faltou ao Brasil na Copa. Vai ser muito útil.

Tite também apresenta algumas apostas como o zagueiro Felipe (Porto), o goleiro Neto (Valencia) e o lateral direito Fabinho (Liverpool). Uma das grandes surpresas é o jovem Hugo, goleiro das categorias de base do Flamengo e que vem frequentando as seleções de base do Brasil. Convocação que mostra claramente a preocupação de Tite com o ciclo olímpico. A presença de Andreas Pereira mostra que o Brasil está marcando território. O volante que vem se destacando no Manchester United também possui cidadania belga. Então é bom utilizá-lo logo para não dar essa chance para os belgas.

Algumas ausências também surpreenderam. É o caso do lateral Marcelo, que sempre foi apontado como intocável, mas desta vez abriu espaço para Alex Sandro (Juventus). Gabriel Jesus também está fora da lista. Depois de um desempenho pífio na Copa da Rússia, o atacante terá que mostrar muito futebol para reconquistar a confiança de Tite. Alguns remanescentes do time que disputou a Copa devem ganhar mais oportunidades. É o caso do zagueiro Marquinhos e dos atacantes Firmino e Douglas Costa.

Uma convocação na medida certa para um recomeço. É impossível radicalizar no primeiro ato. Tite fará testes e dará chance a quem merece. Vamos aguardar os próximos capítulos. Parece que não, mas a Copa América 2019, que será realizada no Brasil, já bate à porta. Serão apenas oito amistosos até a competição que começa em junho do ano que vem.

Só senti falta do atacante capixaba Richarlison na lista de Tite. Faltou mais alguém?