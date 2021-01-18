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futebol

Alison testa positivo para Covid e desfalca o Santos nos próximos jogos

Volante está em quarentena, mas clube acredita que ele jogará a final da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 13:31

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 13:31

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Volante e capitão do Santos, Alison testou positivo para Covid-19. O resultado saiu na sexta-feira (15) e o jogador foi submetido a uma contraprova ainda no domingo (17), que confirmou o resultado. O atleta cumprirá dez dias de quarentena. O volante é baixa para as próximas partidas pelo Campeonato Brasileiro.- O Santos Futebol Clube informa que o atleta Alison testou positivo para Covid19 na última sexta-feira (15) e novamente na contraprova feita domingo (17). Ele já está cumprindo quarentena de dez dias, conforme prevê o protocolo, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica do Clube.Alison desfalca o Peixe nas próximas três partidas pelo Campeonato Brasileiro diante Fortaleza, Goiás e Atlético-MG. A quarentena acaba no dia 25 de janeiro, dia anterior ao confronto contra o Atlético-MG. Contudo, voltando de isolamento sem ritmo o meio-campista não deve ser relacionado.O jogador ainda precisa testar negativo para a doença dias antes da decisão para poder ser liberado pelos protocolos da Conmebol e ficar a disposição do técnico Cuca para a final da Taça Libertadores, dia 30. A comissão técnica acredita que poderá contar com o jogador na decisão.
Camisa 5 do Alvinegro é um dos jogadores mais velhos no clube e também formado nas categorias de base. O volante foi capitão da equipe na Bombonera e se destacou, assim como na goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, nas quartas da competição.

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