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Alison e Pará saem machucados e preocupam para jogo contra o Galo

Peixe encara no próximo domingo o Atlético-MG na Vila, jogo da 7ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 00:28

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 00:28

Crédito: Divulgação /Twitter Santos FC
O volante Alison, capitão do Santos, e o lateral-direito Pará, um dos líderes da equipe, foram substituídos por problemas musculares no empate por 2 a 2 contra o Grêmio, jogo disputado na noite desta quinta-feira no Sul, partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 5 deu lugar a Camacho ainda no primeiro tempo, enquanto Madson entrou no lugar de Pará na segunda etapa.Os jogadores serão reavaliados pelo Departamento Médico da equipe na chegada em Santos, nesta sexta-feira. O Peixe ainda treina pela manhã no CT do Internacional antes de viajar para São Paulo na parte da tarde.Após o jogo, em coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz comentou sobre a dupla:"Alison foi algo no joelho, aparentemente nada grave. E Pará não preocupa, saiu por acúmulo dos jogos. Sentiu um pouco. Grama estava muito pesada, quase que o oposto da Vila. Isso gerou um acréscimo de desgaste e prejudicou a dinâmica do jogo", disse Diniz.
Com a possível ausência de ambos, Camacho, que chegou recentemente do Corinthians e teve boas atuações, deve ganhar a vaga no meio-campo santista. Já o lateral Madson deve ocupar a vaga do camisa 21.
No próximo domingo, às 20h30, o Santos recebe na Vila Belmiro o Atlético Mineiro. O jogo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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