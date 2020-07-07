Alexandre Lacazette interessa grandes clubes do futebol europeu

Crédito: Lacazette marcou apenas 10 gols em 32 jogos nesta temporada (MIKE EGERTON / POOL / AFP

O atacante Alexandre Lacazette, do Arsenal, pode deixar o clube inglês ao final desta temporada, de acordo com o “L’Equipe”. O francês é alvo de interesse de diversos clubes, como Atlético de Madrid, Juventus e Inter de Milão. Os espanhóis esperam contratar o centroavante em uma operação que possa envolver o meio-campista Thomas Partey.

A chegada do atleta ganês é chave para o esquema de Mikel Arteta e os ingleses estão confiantes em sua assinatura, mas o clube já prevê um déficit no ano devido a crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19. Usar Lacazette no negócio poderia aliviar as finanças, mas o técnico disse que ainda não decidiu o que fazer com o jogador.