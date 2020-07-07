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Alexandre Lacazette interessa grandes clubes do futebol europeu

Atlético de Madrid espera envolver Thomas Partey em negociação com o Arsenal, mas Juventus e Inter de Milão também monitoram atacante criticado pelos torcedores ingleses...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 13:30

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 13:30

Crédito: Lacazette marcou apenas 10 gols em 32 jogos nesta temporada (MIKE EGERTON / POOL / AFP
O atacante Alexandre Lacazette, do Arsenal, pode deixar o clube inglês ao final desta temporada, de acordo com o “L’Equipe”. O francês é alvo de interesse de diversos clubes, como Atlético de Madrid, Juventus e Inter de Milão. Os espanhóis esperam contratar o centroavante em uma operação que possa envolver o meio-campista Thomas Partey.
A chegada do atleta ganês é chave para o esquema de Mikel Arteta e os ingleses estão confiantes em sua assinatura, mas o clube já prevê um déficit no ano devido a crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19. Usar Lacazette no negócio poderia aliviar as finanças, mas o técnico disse que ainda não decidiu o que fazer com o jogador.
Na atual temporada, o francês participou de 32 jogos ao longo da temporada, mas tem sido muito criticado pelos torcedores por suas performances. Ao todo, o atacante de 29 anos marcou apenas 10 gols e deu quatro assistências.

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