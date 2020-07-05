Al Duhail se aproxima de Dudu após indicar oferta como Palmeiras deseja

Dudu manifestou, mais uma vez, desejo de sair do Palmeiras e, com os passos dados pelo Al Duhail, do Qatar, neste sábado, o negócio está mais perto de ser concretizado. O clube indicou que mandará uma oferta pelo jogador exatamente nos moldes como o alviverde deseja.
Em reunião realizada na última sexta, a diretoria do alviverde afirmou que liberará o jogador caso essa proposta oficial do Al Duhail esteja de acordo com o desejado. Isso significa que, se a oferta chegar dentro das condições esperadas, o negócio será fechado. A sinalização é de que isso ocorra até o começo da semana que vem.
O alviverde apontou as condições de pagamento dos 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) e o clube do Qatar queria, anteriormente, pagar menos em uma primeira parcela, mas, neste sábado, indicou que mandará uma oferta nas condições desejadas pelo clube.