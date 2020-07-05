Al Duhail se aproxima de Dudu após indicar oferta como Palmeiras deseja

Crédito: Reunião da última sexta movimentou a negociação por Dudu (Agência Palmeiras/Divulgação

Dudu manifestou, mais uma vez, desejo de sair do Palmeiras e, com os passos dados pelo Al Duhail, do Qatar, neste sábado, o negócio está mais perto de ser concretizado. O clube indicou que mandará uma oferta pelo jogador exatamente nos moldes como o alviverde deseja.

Em reunião realizada na última sexta, a diretoria do alviverde afirmou que liberará o jogador caso essa proposta oficial do Al Duhail esteja de acordo com o desejado. Isso significa que, se a oferta chegar dentro das condições esperadas, o negócio será fechado. A sinalização é de que isso ocorra até o começo da semana que vem.