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futebol

Al Duhail se aproxima de Dudu após indicar oferta como Palmeiras deseja

Clube do Qatar sinalizou neste sábado que pagará tanto a quantia quanto da maneira desejada pelo alviverde, em uma negociação que gira em torno dos R$ 80 milhões...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 00:13

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 00:13
Crédito: Reunião da última sexta movimentou a negociação por Dudu (Agência Palmeiras/Divulgação
Dudu manifestou, mais uma vez, desejo de sair do Palmeiras e, com os passos dados pelo Al Duhail, do Qatar, neste sábado, o negócio está mais perto de ser concretizado. O clube indicou que mandará uma oferta pelo jogador exatamente nos moldes como o alviverde deseja.
Em reunião realizada na última sexta, a diretoria do alviverde afirmou que liberará o jogador caso essa proposta oficial do Al Duhail esteja de acordo com o desejado. Isso significa que, se a oferta chegar dentro das condições esperadas, o negócio será fechado. A sinalização é de que isso ocorra até o começo da semana que vem.
O alviverde apontou as condições de pagamento dos 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) e o clube do Qatar queria, anteriormente, pagar menos em uma primeira parcela, mas, neste sábado, indicou que mandará uma oferta nas condições desejadas pelo clube.

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