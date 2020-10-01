futebol

Ajax está interessado em Klaasen, revela diretor do Werder Bremen

Time holandês tenta repatriar seu ex-camisa 10.
Jogador brilhou pelo clube de Amsterdã, mas não evolui longe do país natal...
Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 19:28

Crédito: Divulgação
O Ajax pode ter mais um reforço para a temporada 2020/21. E trata-se de um velho conhecido. De acordo com o diretor esportivo do Werder Bremen, Frank Baumann, o meia Davy Klaassen é cobiçado pelo clube de Amsterdã, onde foi revelado.
Segundo o jornal alemão, Bild, a equipe verde e branca precisa vender um jogador para equilibrar as contas, mas a diretoria garante que o seu camisa 30 só sai pelo preço justo.O jogador de 27 anos despontou no cenário europeu entre 2015 e 2017, defendendo as cores do Ajax. O meia foi negociado com o Everton, onde ficou apenas uma temporada e não brilhou. Negociado com o Werder Bremen, Klaassen tornou-se titular absoluto do time, porém, o clube fez campanhas fracas nos últimos dois anos.
Pelo Ajax, Klaasen disputou 181 partidas e anotou 55 gols. Já pelo Werder Bremen, o meia holandês soma 77 jogos e 16 tentos.

