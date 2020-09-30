futebol

Ainda sem condição de jogo, Bale fica fora de convocação do País de Gales

Recém-contratado pelo Tottenham, capitão do país ainda não estreou por estar em recuperação de lesão no joelho e também foi cortado pelo técnico Ryan Giggs...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 15:21
Crédito: GEOFF CADDICK / AFP
O técnico Ryan Giggs anunciou nesta quarta-feira (30) a convocação da seleção de País de Gales para os jogos contra a Inglaterra (amistoso), Irlanda e Bulgária (ambos pela Liga das Nações). O grande destaque é a ausência do capitão Bale, fora por lesão.Bale chegou recentemente ao Tottenham após uma série de controvérsias durante o fim da estadia no Real Madrid. O ponta, porém, ainda não tem a condição de jogo necessária para atuar após ter sofrido uma lesão no joelho pela seleção e ainda segue em recuperação, embora o problema tenha passado.
O técnico José Mourinho, do Tottenham, falou sobre a situação em entrevista coletiva antes da partida contra o Maccabi Haifa, pela Liga Europa (veja o vídeo acima):
- Não há lesão, mas muita fadiga. Bale não pode jogar amanhã ou no fim de semana, isso eu posso confirmar. Ele está trabalhando muito, é feliz, comprometido, muito profissional, mas ainda não está pronto - afirmou Mourinho.
O treinador do Tottenham ainda disse que espera o retorno de Bale após a pausa para a data Fifa:
- Eu acredito que as duas semanas de partidas internacionais vão ser importantes para a sua fase final de recuperação e preparo, esperamos que ele possa jogar quando estivermos de volta. Vamos ver se é possível - concluiu.
Veja a convocação:Goleiros: Hennessey (Crystal Palace), Ward (Leicester) e Davies (Stoke)
Defensores: Gunter (sem clube), Davies (Tottenham), Roberts (Swansea), Ampadu (Sheffield), Mepham (Bournemouth), Rodon (Swansea), Williams (Liverpool), Cabango (Swansea), Norrington-Davies (Luton Town)
Meias: Ramsey (Juventus), Williams (Charlton), Wilson (Liverpool), Brooks (Bournemouth), Morrell (Bristol), Vaulks (Cardiff), Smith (Manchester City), Johnson (Lincoln City), James (Manchester United), Levitt (Manchester United)
Atacantes: Robson-Kanu (West Bromwich), Moore (Cardiff), Roberts (Leeds), Matondo (Schalke 04) e Woodburn (Oxford United)

Viu algum erro?
