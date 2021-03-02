Agora no Vizela, Marcelinho espera grande fim de época no clube

Crédito: Divulgação / Vizela

O meia-atacante Marcelinho, do Vizela, pediu foco total da equipe na reta final da temporada em Portugal. Segundo o jogador, que está emprestado pelo Marítimo à agremiação, o grupo tem se dedicado para terminar bem a época.

- Vamos nos dedicar ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo e para crescermos de produção nesta reta final da temporada. O grupo quer terminar o ano com ótimos resultados.O jogador falou ainda sobre a motivação para os próximos meses.