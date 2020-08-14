Agora no Vasco, Neto Borges garante: 'Não tenho mais defeitos defensivos'

Já oficializado, o lateral-esquerdo Neto Borges, de 23 anos, foi apresentado à torcida do Vasco e falou pela primeira vez como atleta do clube. Cedido por empréstimo junto ao Genk (BEL) até junho do ano que vem, ele vai disputar posição com Henrique. Os atuais reservas são Alexandre e Riquelme. O novo camisa 33 do Cruz-Maltino revelou sua relação com o clube de São Januário.- Jogar no Vasco é um sonho para todo atleta que vem de baixo. O Vasco é uma grande equipe. Tenho certeza que vou dar o meu melhor. Na minha família, hoje dia, todo mundo é vascaíno porque não tem jeito. Mas a minha admiração pelo Vasco vem desde criança. Admiração por Edmundo, Romário, lembrança de assistir aos jogos do Vasco. Sempre foi um clube muito vencedor. Toda criança, vendo time campeão, acompanha. No meu crescimento, vi muito - explicou à Vasco TV, antes de destrinchar suas características.
- Sou um lateral-esquerdo ofensivo. Hoje em dia, não tenho mais defeitos defensivos. Corrigi meus erros do passado na Europa. Erros táticos, de um contra um. Acho que vou me adaptar bem ao clube, ao elenco e ajudar a fazer um grande Campeonato Brasileiro - projeta.
O LANCE! publicou que, no início de carreira, Neto Borges tinha nítidas dificuldades defensivas. Tais problemas são o que ele afirma ter superado.