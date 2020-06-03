Adimplência a programa de sócios será recompensada pelo Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

A crise financeira global por conta da pandemia do novo coronavírus reduziu drasticamente as receitas dos clubes de futebol onde o programa de sócios tem sido uma das verdadeiras "salvações" para as equipes em meio a falta de outros recursos.

Pensando nisso, o Coritiba pensou em uma bonita homenagem que será feita aos sócios interessados em um projeto que ainda será mais detalhado pelo clube nas próximas semanas, batizado de Galera que Nunca Abandona.

Nessa iniciativa, o clube irá disponibilizar placas que poderão ser adquiridas por torcedores que estejam em dia com suas mensalidades que serão expostas no estádio Couto Pereira como forma de agradecimento pelo apoio financeiro em período tão delicado. As placas em questão, presentes em cores ouro, prata e verde, terão o nome do sócio e os dizeres "Sócio Desde" com o ano em que o mesmo aderiu ao programa.

O sentimento de gratidão e justiça pela ideia do Coxa foi frisado em declaração dada ao site oficial pelo diretor de marketing do Verdão, Rafael Saling.

- Essa é uma ação de valor agregado e que envolve o caráter emocional dos torcedores, com a qual o clube pretende reconhecer o amor de cada associado ao Coritiba. E nada mais justo observar essa devida a importância do sócio para o Coritiba. Este é um marco para nós e queremos que esses associados fiquem eternizados, são eles que estão conosco nesse momento difícil que estamos passando e têm que ser valorizados da melhor maneira possível - descreveu.