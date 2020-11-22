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Abel lamenta desfalques, mas assume responsabilidade por derrota do Palmeiras: ‘Eu sou o culpado’

Técnico do Verdão comentou sobre a situação do clube e chamou para si os porquês do mau resultado obtido em Goiânia 
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Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 00:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 00:18
Crédito: Cesar Greco
Após conhecer a sua primeira derrota no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira concedeu coletiva no Estádio da Serrinha. Com 21 desfalques e mais duas baixas ao longo da partida, o português se viu na obrigação de utilizar garotos que sequer treinam com o elenco profissional do Verdão. – É outra novidade. Foram dois jogadores que não treinaram com a equipe. Nós teremos que jogar com jogadores que não treinam com o time. Eu não faço magia, sem treino é dificil, é esperar que os jogadores possam dar o melhor de si, sem treinar com a equipe. Menino e Fabrício chegaram hoje – afirmou o comandante português.
Apesar de todas as dificuldades que tem vivido no comando do clube, Abel chamou a responsabilidade pelo primeiro revés com o alviverde imponente.
– Eu sempre digo isso. Nas derrotas ou nas vitórias a responsabilidade é minha, as substituições bem ou mal feitas, eu sou o culpado. Mas amanhã é outro dia, agora é olhar em frente, ver os jogadores que temos, procurar a cada dia escolher a equipe mais competitiva para encarar o próximo adversário – finalizou o treinador.
A delegação do Palmeiras retorna para São Paulo neste domingo (22), já pensando no Delfín, próximo adversário do clube, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2020. A partida será na quarta (25), no Equador.

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