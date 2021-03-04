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Abel Ferreira lamenta interferência da chuva em Palmeiras x Corinthians: 'Empate com sabor amargo'

Técnico do Verdão elogiou a atuação da equipe no início do Dérbi e analisou que os rumos do jogo poderiam ter sido diferentes caso o clima favorecesse
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Publicado em 03 de Março de 2021 às 22:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 22:14
Crédito: Reprodução
O Palmeiras empatou, nesta quarta-feira (03), em 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão 2021 – estreia do Verdão. Após o clássico, Abel Ferreira lamentou o prejuízo causado pela chuva na atuação alviverde e comentou que, não fossem as condições do gramado, o jogo poderia ter sido outro.– Hoje tivemos dois jogos. Um até os 30 minutos, sem chuva, e o outro que foi o rachão. Vocês chamam de rachão. A equipe que se adaptou melhor, se deu melhor. Gostei dos meus 30 minutos. Fica no final um empate com sabor amargo. Infelizmente, se não fosse a chuva, teríamos assistido um bom jogo aqui - analisou o português.
>> Janela de inscrições internacional abriu! Veja 15 bons nomes “sumidos” na Europa que seu time poderia tentarO treinador também confessou que sua principal preocupação foi em relação aos danos físicos que o gramado encharcado poderia proporcionar aos atletas e comemorou o final do confronto sem lesões.
– O estado do gramado foi a minha grande preocupação. A partir de um momento, estava impraticável. Meu maior medo era que houvesse lesões. Estava chovendo, a bola parava… Era um rachão. Meu maior medo era alguém se machucar. Para o próximo jogo, o que eu posso tirar e que mais gostei: felizmente ninguém se machucou. É o mais importante - ponderou o comandante.
Sem mais baixas por contusões, o Maior Campeão Nacional volta a campo para finalizar a temporada de 2020 neste domingo (07), às 18h, no Allianz Parque, pela final da Copa do Brasil contra o Grêmio.

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