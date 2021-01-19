Abel Ferreira freia empolgação do Palmeiras após goleada: ‘Cada jogo tem uma história’

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O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a dar entrevista coletiva após a goleada histórica da sua equipe por 4 a 0 sobre o Corinthians, no Allianz Parque, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2020. O português se mostrou satisfeito com a atuação, mas pediu foco com o restante da temporada.

– Cada jogo tem uma história, mas é importante ver a equipe com jogo coletivo. Jogue quem jogar, todos conseguem perceber a identidade da equipe. A estrela é a equipe. Não me satisfaz porque não ganhamos nada, mas nos dá consistência ao trabalho – disse o comandante alviverde.

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O português mostrou conhecimento sobre o Corinthians e detalhou sua tática para a partida:

– Uma equipe que não perdia há sete jogos e dificilmente levava gols, muito pelas competências mentais. Não é só um jogo. É um Dérbi, contra o maior rival. São mais do que três pontos. Não sofremos gols e seguimos sólidos em casa. Jogue quem jogar, é isso que temos que fazer – disse Abel.Para finalizar, o comandante elogiou os jogadores do Palmeiras, principalmente os mais experientes:

– Essa é a parte mais difícil de ser treinador. Conhecer o jogador, tecnicamente, taticamente, fisicamente e mentalmente. Eles estão comprometidos, envolvidos. Jogadores mais velhos, vimos como o Luiz Adriano fez o quarto gol hoje. O Willian contra o Grêmio. Isso é competir. Isso é Palmeiras. Acreditar que em cada bola dá para se ter jogo – finalizou o treinador palmeirense.